OnePlus ve Mclaren Ortaklığı Sona Erdi
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OnePlus ve Mclaren Ortaklığı Sona Erdi

OnePlus ve Mclaren'in mobil cihazlar üzerinde oluşan ortaklığı sona erdi. OnePlus, artık Mclaren Edition modellerini üretmeyecek.

OnePlus ve Mclaren Ortaklığı Sona Erdi
22.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:48

OnePlus ve Mclaren'in mobil cihazlar üzerinde oluşan ortaklığı sona erdi. OnePlus, artık Mclaren Edition modellerini üretmeyecek.

OnePlus, 2018 yılında modelleri arasına yeni bir seri getirmek için Mclaren ile ortaklık kurdu. Aralık 2018'de başlayan ortaklık OnePlus 6T modeli ile gelişti. OnePlus 6T Mclaren Edition, hem 10GB Ram bellek sunuyor hem de düşük fiyatıyla dikkat çekiyordu. Daha sonrasında gelen OnePlus 7T Pro Mclaren modeli 5G desteğine de sahipti.

OnePlus ve Mclaren ortaklığı bitti

Tabi burada cihazın özellikleri değil tasarımı söz konusu. Özellikle Mclaren markası ile özleşmiş turuncu renk oldukça dikkat çekiyordu. Aynı zamanda özel bir cihaz olduğunu belli ediyordu. Ancak bu ortaklık görünüşe göre bitti. Mclaren ve OnePlus şuan için birlikte çalışmıyorlar.

İlerde tekrar çalışırlar mı bilinmez ancak şimdilik iki firma birlikte çalışmıyor. Bakalım Mclaren ve OnePlus tekrardan birlikte çalışacak mı?

Sizler konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlardan paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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