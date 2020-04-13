OnePlus 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu
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Teknoloji

OnePlus 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

OnePlus 8 ve 8 Pro telefonlar yarın resmi olarak tanıtılacak. Tanıtımdan önce OnePlus 8 Pro, canlı olarak görüntülendi ve cihazın tasarımından teknik özelliklerine her şeyi de öğrenmiş olduk.

13.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:53
OnePlus 8 Pro Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

OnePlus 8 ve 8 Pro telefonlar yarın resmi olarak tanıtılacak. Tanıtımdan önce OnePlus 8 Pro, canlı olarak görüntülendi ve cihazın tasarımından teknik özelliklerine her şeyi de öğrenmiş olduk. OnePlus 8 Pro özellikleri haberimizde.

OnePlus 8 Tanıtım Tarihi

OnePlus 8 ve 8 Pro resmi tanıtım tarihi 14 Nisan olarak açıklanmıştı. Şirket, diğer akıllı telefon üreticileri gibi online düzenleyeceği bir etkinlikte yeni üst seviye (amiral gemisi) akıllı telefonlarını tanıtacak. Lansmana sayılı saatler kala Pro model göründü. Hafta sonu OnePlus 8 Pro'nun kutusunu görmüştük. Kıpkırmızı üzerinde 8, yan tarafında OnePlus 8 Pro yazan büyük bir kutu sızdırılmıştı. Aynı gün farklı renk ve türlerde kılıflar görmüştük. Ardından bir YouTube videosunda görünmüştü. Bugün de cihaz çalışır şekilde karşımızda.

OnePlus 8 Pro Özellikleri

Yeni sızıntı, OnePlus 8 Pro'nun 6.78 inç, 120Hz yenileme hızına sahip Fluid AMOLED ekranla geleceğini doğruluyor. Ayrıca cihaza Qualcomm Snapdragon 865 işlemcinin güç vereceğini gösteriyor. Arka kamera kurulumu, iki adet 48 megapiksel sensör (ana sensör Sony IMX689, diğer sensör Sony IMX586 ultra geniş açılı), 3x optik zoom destekleyen 8 megapiksel telefoto lens ve 5 megapiksel renk sensörü şeklinde. OnePlus CEO'su Pro modelin kamera örneklerini paylaşmıştı. Cihazın düşük ışıkta etkileyici performans sergileyeceği ortada. Bellek tarafında, 12GB RAM ve 256GB depolama göreceğiz. RAM, LPDDR5, depolama UFS 3.1 olacak. Kutusundan şirketin en yeni OxygenOS arayüzünü taşıyan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak. Cihaz, 30W OnePlus Warp Charge 30T hızlı şarj, 30W kablosuz şarj ve 3W ters kablosuz şarj destekleyen 4510 mAh bataryadan güç alacak.

OnePlus 8 Pro Fiyatı

Oniks Siyahı, Buzul Yeşili ve Ultramarin Mavisi renkleri ile gelecek telefonun iki modeli olacak. 8GB + 128GB model 930 euro, 12GB + 256GB model 1020 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

OnePlus 8 Lite (OnePlus Z olarak tanıtılması bekleniyor) modelini yarınki lansmanda görmeyeceğiz. Bu modelin 2020 ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

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