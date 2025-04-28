Önemsiz Biri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Önemsiz Biri filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Önemsiz Biri filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Önemsiz Biri filmini izleyecek olanların merak ettiği Önemsiz Biri konusu nedir, Önemsiz Biri oyuncuları kimler ve Önemsiz Biri özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖNEMSİZ BİRİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hutch Mansell, karısı Becca ve oğlu Blake ile banliyöde yaşayan bir admadır. Ailenin sıradan yaşamı bir gece iki hırsızın evlerine girmesiyle alt üst olur. Hutch daha büyük bir şiddetin yaşanmasını önlemek için hırsızlara karşı tepkisiz kalır. Ancak onun ailesini savunmaması oğlu ve karısının kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Yaşanan bu olay, Hutch'ın yıllardır içinde bastırdığı bazı duyguların harekete geçmesine neden olur. Yumruk, silah sesleri olan bir dünyaya dahil olan Hutch, bir daha önemsiz biri gibi hafife alınmayacağından emin olmaya çalışır.

Bob Odenkirk

Aleksey Serebryakov

Connie Nielsen

Christopher Lloyd

RZA

ÖNEMSİZ BİRİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Ocak 2018'de Bob Odenkirk'in, Derek Kolstad'ın bir senaryosunu yöneten lya Naishuller ile filmin kadrosuna katıldığı açıklandıı. David Leitch, Odenkirk ile filmin yapımcılığını üstlenecek. Kolstad, Marc S. Fischer ve Tobey Maguire ile birlikte yönetici yapımcı olarak görev yapıyor. STX Entertainment filmi dağıtmaya hazırlandı Nisan 2019'da Universal Pictures, STX'ten filmin dağıtım haklarını aldı.Ekim 2019'da Connie Nielsen ve Christopher Lloyd filmin kadrosuna katıldı.

Ana çekimler Eylül 2019'da Los Angeles'ta başladı.