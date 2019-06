One Punch Man; PS4, Xbox One ve Bilgisayar Platformları İçin Duyuruldu

One Punch Man, Saitama adlı ana karakterimizin canı çok sıkılan bir kahraman olarak yaptıklarını anlatıyor. İlk olarak Webcomic olan, daha sonra manga ve animeye de konu olan karakterin olayı bellidir: Bir tane vurduğunda çoğu boşa gitmekte, düşmanları hemen etkisiz hale gelmektedir. Özünde bitmek bilmeyen Shonen mangaları kafaya alan seride Saitama, rakibi olmadığı için inanılmaz sıkılmaktadır. Saçlarını kahramanlık yolunda döken ve kelliğine biraz takıntılı olan Saitama reyiz, "sen vurursun dikiş atarlar, ben vurursam toprak atarlar." düsturunun vücut bulmuş halidir.

Bandai Namco, oldukça popüler olan karakteri, One Punch Man: A Hero Nobody Knows adlı eserde bir aksiyon dövüş oyunu kahramanı haline getiriyor. Oyun, PlayStation 4, Xbox One ve bilgisayara çıkacak. Firmadan gelen açıklamaya göre oyunda 3'e 3 dövüşler yapacak, düşmanları alt etmeye çalışacağız. Oyuncular, Saitama'nın yanında Genos, Hellish Blizzard, Sonic ve Mumen Rider (Ehliyetsiz Sürücü) gibi karakterleri oynayabilecek.

Oyunu Spike Chunsoft geliştirecek, oyunda 1 veya 2 oyuncu oynayabilecek. Seslendirmelerin Japonca yapılacağı oyunda ne yazık ki Türkçe altyazı seçeneği yok.

Oyunun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.