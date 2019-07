One Piece: Pirate Warriors 4 ve Çıkış Tarihi Duyuruldu

Anime dünyasının sevilen serilerinden One Piece'in yeni oyunu Pirate Warriors 4, Bandai Namco Entertainment ve Omega Force tarafından gelen resmi açıklamayla duyuruldu. Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition gibi oyunların da tanıtıldığı Anime Expo 2019'da tanıtılan oyun, 2020 yılında oyuncuların beğenisine sunulacak.

One Piece'te bulunan birçok hikâyeyi ve bölümü barındıracak olan Pirate Warriors 4, serinin önceki oyunu olan World Seeker'dan hikâyenin ve karakterin ele alınması yönünde oldukça farklı olacak. Oyun hakkındaki detaylar henüz belli olmuş değil ancak yine de One Piece: Pirate Warriors 4'ün yayınlanan ilk trailer'ına da aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için geliştirilen One Piece: Pirate Warriors 4'ün eski nesil konsollara herhangi bir şekilde destek verip vermeyeceği ise şu an için belirsiz durumda. 2020 yılında oynanabilir hâle geleceği söylenen oyun hakkında net bir tarih henüz verilmiş değil.

Anime tutkunlarının merakla beklediği oyun hakkında elimizde olan bilgiler henüz bu kadar. One Piece: Pirate Warriors 4 hakkında yeni bir video veya bilgi ortaya çıktığında sizlerle paylaşıyor olacağız.