Önder Fırat kimdir? Önder Fırat kaç yaşında, nereli? Önder Fırat ne iş yapıyor?
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Önder Fırat kimdir? Önder Fırat kaç yaşında, nereli? Önder Fırat ne iş yapıyor?

08.01.2021 17:30 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:34
Önder Fırat kimdir? Önder Fırat kaç yaşında, nereli? Önder Fırat ne iş yapıyor?

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ÖNDER FIRAT KİMDİR?

İş adamı, sanayici ve inşaat mühendisi. 1957'de Malatya'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden mezun oldu. California, Pleasant Hill'deki John F. Kennedy Üniversitesi'nde master yaptı. Önder Fırat, ilk kez Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminde asil üye olarak yer aldı.

ÖNDER FIRAT NE İŞ YAPMAKTA?

1998 2000 yılları arasında Fenerbahçe yönetimde asil üye olarak yer almış 2015 yılında tekrar Reklam Pazarlama ve Kaynak Yaratma sorumlusu Asbaşkan olarak yönetime girmiştir.

Sibel İdil Kerimoğlu ile evliliğinden İdil isminde bir kızı ve Can isminde bir oğlu vardır. Ahmet Önder Fırat sanayici ve inşaat mühendisi olarak iş hayatını sürdürmektedir. Aslen Malatya'lıdır.

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