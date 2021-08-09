Önceki gün ölen caretta başında ağlamıştı, bugün hayata tutunan caretta için ağladı
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Önceki gün ölen caretta başında ağlamıştı, bugün hayata tutunan caretta için ağladı

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | Güncel

Önceki gün ölen caretta başında ağlamıştı, bugün hayata tutunan caretta için ağladı Yangın bölgesinde hayvanların hayata tutunma mücadelesi denizde de devam ediyor boğazına olta kaçan caretta hayata döndürülüp denize bırakıldı Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gün önce misina ve poşet yuttuğu...

Önceki gün ölen caretta başında ağlamıştı, bugün hayata tutunan caretta için ağladı

Yangın bölgesinde hayvanların hayata tutunma mücadelesi denizde de devam ediyor

boğazına olta kaçan caretta hayata döndürülüp denize bırakıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gün önce misina ve poşet yuttuğu için ölen 50 yaşındaki caretta caretta'nın ardından gözyaşı döken DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, bu kez boğazına kaçan olta sebebiyle yaralanan caretta caretta'yı kurtarmanın mutluluğuyla gözyaşı döktü. Balıkçılar tarafından bulunarak sahile çıkarılan caretta caretta, Akyol tarafından getirildiği sahra hastanesindeki tedavisinin ardından denize bırakılırken, Akyol gözyaşlarına hakim olamadı.

Manavgat Boğaz mevkiinde balıkçılar denizde buldukları yaralı caretta caretta'nın ağzındaki oltayı çıkarırken caretta caretta'yı DEKAFOK Başkanı Seher Akyol'a teslim etti.

Akyol caretta Carettayı ATV'sinin önündeki kasaya koyarak tedavi için Cumhuriyet Meydanında yangından zarar gören hayvanların tedavilerinin yapıldığı sahra hastanesine getirdi. Burada yapılan kontrollerde ağzında başka bir cisme rastlanılmayan caretta caretta iğneyle suretiyle tedavi edilirken, kabuğuna yapışan deniz kabukları da operasyonla çıkarıldı. Sağlığına kavuşan caretta caretta, Akyol tarafından Boğaz mevkiine götürülerek yuvası olan denize bırakıldı.

Mutluluk gözyaşları

2 gün önce denizden çıkardığı caretta caretta, boğazındaki misina ve poşet yüzünden ölünce büyük üzüntü yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, bu kez caretta carettayı kurtarmanın mutluluğuyla gözyaşı döktü. Manavgat'ta toplumun büyük kesiminin carettalar konusunda duyarlı bir hale geldiğini belirten Akyol "Bu carettayı balıkçı arkadaşlarımız sayesinde yaşama döndürdük. Sahra hastanesindeki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Dün ölümüyle bizi ağlatan carettaydı, bugünde sevinçten ağlatan yine caretta oldu. Çok mutluyum" dedi.

Önceki gün ölen caretta başında ağlamıştı, bugün hayata tutunan caretta için ağladı
Önceki gün ölen caretta başında ağlamıştı, bugün hayata tutunan caretta için ağladı
Önceki gün ölen caretta başında ağlamıştı, bugün hayata tutunan caretta için ağladı
Önceki gün ölen caretta başında ağlamıştı, bugün hayata tutunan caretta için ağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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