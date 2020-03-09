Önce temizlik aracına sonra otomobile çarptı: 3 yaralı
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Mehmet Ali Arslan, Samet Şimşek, Serdivan, Güncel

Önce temizlik aracına sonra otomobile çarptı: 3 yaralı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yol temizlik aracına arkadan çarpan otomobilin savrularak başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

09.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:53
Önce temizlik aracına sonra otomobile çarptı: 3 yaralı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yol temizlik aracına arkadan çarpan otomobilin savrularak başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Serdivan Beşköprü kavşağında meydana geldi. Ankara yönünde gitmekte olan Samet Şimşek yönetimindeki 55 DU 796 plakalı otomobil, Mehmet Ali Arslan'ın sürücüsü olduğu 07 COB 16 plakalı yol temizlik aracına arkadan çarptı. Ardından da savrularak aynı yönde ilerleyen Haşim Çilgöz kullandığı 35 AV 7362 plakalı otomobil ile çarpıştı. 2 otomobil bariyerlere çarparak durabilirken, Samet Şimşek ile aynı araçta bulunan Gözde Altun ve Seyfettin Geyik yaralandı. Hasar gören araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralanan 3 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından temizlik aracının sürücüsü Mehmet Ali Arslan ile otomobil sürücüsü Haşim Çilgöz arasında tartışma çıktı. Vatandaşlar ve polisler araya girerek tartışan sürücüleri yatıştırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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