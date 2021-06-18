Önce kurtardı, sonra 'Güzelim ne oldu sana' diye sevdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Önce kurtardı, sonra 'Güzelim ne oldu sana' diye sevdi

Önce kurtardı, sonra 'Güzelim ne oldu sana' diye sevdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya'da sulama havuzuna düşen güvercini kurtaran duyarlı vatandaş, güvercini 'Güzelim, ne oldu sana. Kendine geldin mi' diyerek sevdi.

Malatya'da sulama havuzuna düşen güvercini kurtaran duyarlı vatandaş, güvercini 'Güzelim, ne oldu sana. Kendine geldin mi' diyerek sevdi.

Doğa fotoğrafçısı Salih Kayhan, Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde çekim için gezdiği esnada sulama havuzuna düşen bir güvercinin can çekiştiğini fark etti. Kayhan, yanında bulunan kamera tripotu ile güvercini sulama havuzundan kurtardı. Nefes alabilmesi için de güvercine müdahalede bulunan Kayhan, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Duyarlı davranışıyla güvercini hayata tutunduran Kayhan, yaptığıyla takdir topladı. Kayhan'ın güvercini 'Güzelim, ne oldu sana. Kendine geldin mi' diyerek sevmesi ise dikkat çekti.

Sulama havuzuna düşen güvercini tripotla kurtardığını belirten Kayhan, "Bugün yine Konak Mahallesi'ndeydim. Kelebek çekimine geldim. Biraz gezdikten sonra Beydağı'na çıkayım dedim. Sulama havuzuna bir bakayım dedim neler var diye. Baktım suyun içinde kumru. Her vatandaş gibi ben de bir doğasever olarak hemen kurtarma çabasına girdim. Tripoyu uzattım, kenara çektim ve elimle aldım. Biraz güneşte kurumasını sağladım, 5 dakika kadar. Gölgede kurumasını sağladım" diye konuştu. - MALATYA

Önce kurtardı, sonra 'Güzelim ne oldu sana' diye sevdi
Önce kurtardı, sonra 'Güzelim ne oldu sana' diye sevdi
Önce kurtardı, sonra 'Güzelim ne oldu sana' diye sevdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kümesten yumurtaları toplamak isteyen çocuğa horozlar saldırdı
Kümesten yumurtaları toplamak isteyen çocuğa horozlar saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Angela Merkel Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Aleyna Tilki Rafet El Roman
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Merih Demiral Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Önce kurtardı, sonra 'Güzelim ne oldu sana' diye sevdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 11:10:58. #1.15#

title