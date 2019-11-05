Önce kampanya düzenleyip, sonra sokak hayvanlarını beslediler

05.11.2019 19:26 | Son Güncelleme: 05.11.2019 19:27

Lüleburgaz ilçesinde ortaokul öğrencileri, sokak hayvanları yararına mama kampanyası düzenledi.

Lüleburgaz TEK Ortaokulu öğrencileri, kampanya kapsamında toplanan parayla 150 kilogram mama alarak, okul çevresindeki kedi ve köpeklerin önüne koydu.

Okulun Değerler Eğitimi Kurulu ve Sosyal Yardımlaşma Kulübü işbirliği ile "merhamet" temasıyla gerçekleştirilen kampanyaya esnaf da destek verdi.

Okul Müdürü Mahmut Dursun Durak, Müdür Yardımcısı Oğuzhan Yurtoğlu ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Zafer Ocak gözetiminde öğrenciler, önceden belirlenen noktalara mama bıraktı.

Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, her canlı ve cansız varlığın bir Allah vergisi olduğunu söyledi.

Hayvanların "Allah'ın sessiz kulları" olarak görüldüğünü ifade eden Ocak, her canlının yaşam hakkının bulunduğunu belirtti.

Öğrencilere merhamet teması ile çevresindeki ihtiyaç sahiplerini fark etmeleri ve yardım etmelerini sağladıklarını ifade eden Ocak, "Öğrencilerimiz ve biz de üzerimize düşen vazifeyi bir nebze olsun yerine getirmek için bu kampanyayı başlattık. Mama dağıtımlarımız önümüzdeki günlerde sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalarda devam edecek." diye konuştu.

Öğrencilerden Tuğçe Tunca da sokak hayvanlarının yaklaşan kış mevsimi öncesinde yemek ihtiyacını karşıladıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Hayvanların insanlar tarafından beslenmediği süreçte yemek bulmakta güçlük çektiğini aktaran Tunca, "Şimdilik üç noktaya mama bıraktık. Daha fazla noktaya mama bırakmayı düşünüyoruz. Bu tür kampanyalara vatandaşların da katılmasını istiyoruz. Mama dağıtımı konusunda bize destek veren esnafa da teşekkür ediyoruz." dedi .

Kaynak: AA