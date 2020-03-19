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Tekirdağ

Önce domuz ve kuş gribi vurdu, şimdi de 'korona'ya direniyor

Önce domuz ve kuş gribi vurdu, şimdi de 'korona'ya direniyor Müşteri sayıları 400'ten 100'ün altına indi Dünya genelinde etkili olan korona virüs nedeniyle günde 400 müşteri ağırlayan kebapçının müşteri sayısı 100'ün altına indi.

19.03.2020 23:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:18
Önce domuz ve kuş gribi vurdu, şimdi de 'korona'ya direniyor

Önce domuz ve kuş gribi vurdu, şimdi de 'korona'ya direniyor

Müşteri sayıları 400'ten 100'ün altına indi

TEKİRDAĞ - Dünya genelinde etkili olan korona virüs nedeniyle günde 400 müşteri ağırlayan kebapçının müşteri sayısı 100'ün altına indi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan işletmenin sahibi Bahattin Değiş, domuz ve kuş gribi olaylarında da aynı durumu yaşadıklarını ifade ederek, "İnşallah bunu da sağ salim atlatacağız" dedi.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs nedeniyle Tekirdağ'da birçok eğlence mekanının faaliyetleri geçici süre ile durdurulurken, restoran ve lokantalar faaliyetlerine devam ediyor. Korona nedeniyle birçok vatandaş evden sokağa çıkmazken bu durum lokanta ve restoranlarda müşteri sayısının oldukça düşmesine sebep oluyor.

Önce domuz ve kuş gribi vurdu, şimdi de koronaya direniyor

Günde yaklaşık 400 müşteri ağırladıklarını ama virüs sonrası müşteri sayılarının 100'ün altına düştüğünü ifade eden Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kebap lokantası işletmecisi Bahattin Değiş, daha önce yaşanan kuş ve domuz gribi olaylarında mekan kapatmaya kadar gittiklerini ama o günleri atlattıklarını ifade etti. Bahattin Değiş, "Biz bugüne kadar birçok vaka ile karşılaştık. Kuş gribi, domuz gribi gibi vakalar da başımıza geldi. Aynı sıkıntıları o zamanda çektik. Mekan kapattığımız bile oldu. Zor günleri tabi ki atlatıyoruz. İnşallah bunu da sağ salim atlatacağız. Tüm İslam alemi için, tüm dünya için iyi günler inşallah bizi bekliyor. Bol bol dua edelim. Önemli olan sağlığımızdır. Allah inşallah can kaybı vermesin. Devletimizin koyduğu kurallara biraz uymamız lazım" dedi.

"Yani bugün iş yapıp yapmamamız önemli değil"

Korona virüsün sadece Türkiye'ye özgü bir şey olmadığını da ifade eden Değiş, "Bütün dünyayı şu an sarmış durumda. Biz de kendimize göre tedbirlerimizi aldık. Devletimiz de bununla ilgili çalışmalarını yapıyor. Gördüğünüz gibi sadece lokantalar açık. Biz normalde burada 300 ile 400 kişi arasında ağırlıyorduk. Bu sayı dün itibarı ile 100'ün altına düşmüştür. Biz bundan da şikayetçi değiliz. Önemli olan bu hastalığı, bu salgını atlatmamız. Yani bugün iş yapıp yapmamamız önemli değil. İnşallah bunu atlatacağız. Tabi ki devletimiz bu aşamada esnafa destek çıkacaktır. Şu anda her esnafın sıkıntıları var. Biz de burada durmak istemiyoruz. Gidip çoluk çocuklarımızla ilgilenmek istiyoruz ama burada durmak zorundayız" diye konuştu.

Önce domuz ve kuş gribi vurdu, şimdi de 'korona'ya direniyor

Kaynak: İHA

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Önce domuz ve kuş gribi vurdu, şimdi de 'korona'ya direniyor

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