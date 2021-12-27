Utanmaz hırsızlar önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bırakıp kaçtılar... "Pes" dedirten hırsızlar kamerada - Haberler
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Utanmaz hırsızlar önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bırakıp kaçtılar... "Pes" dedirten hırsızlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Utanmaz hırsızlar önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bırakıp kaçtılar.

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ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Utanmaz hırsızlar önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bırakıp kaçtılar... "Pes" dedirten hırsızlar kamerada

Çaldıkları arabanın üzerine "İşte böyle çalarız" yazıp kaçtılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta hırsızlar, bıraktığı mesaj ile görenlere pes dedirtti. Çaldıkları panelvan aracı kullanarak inşaat malzemelerinin olduğu bir depoyu soyan hırsızlar, işleri bittikten sonra ise çaldıkları panelvanı sokak ortasında bıraktılar. Çalıntı araçla hırsızlık yaptıkları yetmezmiş gibi birde aracın üzerine "İşte böyle çalarız" yazan şahsılar, kapı kısmına da gülücük çizerek kayıplara karıştılar.

Olay, 21 Aralık Salı günü Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracını park ederek evine çıkan Yusuf Ağbolat, sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını fark etti. Durumu hemen yetkililere haber veren Ağbolat, aradan geçen birkaç günün ardından aracının bir hırsızlık olayında kullanılarak sokak ortasında terk edildiğini öğrendi. Aracını görmek için polis otoparkına gittiğinde ise karşılaştığı manzara ile Ağbolat'ın sevinci yarıda kaldı. Hırsızların, sprey boya ile araç kaputuna "İşte böyle çalarız" yazdığını ve kapıya gülücük çizdiğini gördüğünde Ağbolat, büyük şaşkınlık yaşadı.

"Arabamı perişan etmişler"

Yaşadığı sıra dışı hırsızlık hikayesini anlatan Yusuf Ağbolat, "21 Aralık Salı gecesi işten döndüğümde aracımı evimin önüne park ettim. Saat 12 gibi dışarıya çıktığımda aracım yerinde duruyordu. Hatta döndüğümde kapılarını kontrol ettim. Daha sonra eve girdim ve sabah uyandığımda aracımın yerinde olmadığını gördüm. Tabi o an çalındığını anladım ve polis ekiplerine haber verdim. Daha sonra kendim aracımı aramaya başladım. Dün akşam sıralarında ise polisler aradı ve arabayı bulduklarını söylediler. Otoparka çekmişler arabamı ve parmak izi incelemesi yapmışlar. Ben de tabi hemen aracımın yanına gittim. ve aracımın üzerinde "İşte böyle çalarız" yazdıklarını ve kapıya gülücük çizdiklerini gördüm. Bununla da kalmamışlar ve arabamı perişan etmişler. Aynasını kırmışlar, yan tarafını vurmuşlar, kilidi kırmışlar. Yani anlayacağınız biz mağdur olduk. Kaç gündür iş yapamıyoruz çünkü bu araç bizim elimiz ayağımız. Bu olmadan iş yapamıyoruz" dedi.

"Bu vicdansızlara ne diyebilirim"

Hırsızların aracına binlerce liralık zarar verdiğini söyleyen Ağbolat, "Düpedüz vicdansızlık bu. Bu vicdansızlara ne söyleyebilirim ki. Ben bu aracı nasıl kazandım, bu hale getirdim ben bilirim. Tamam aldın götürdün ama aracımı neden siyaha boyadın, camlarını kırdın, bir sürü zarar verdin. Ben bunları nasıl yaptıracağım şimdi. Tüm bunları da geçtim arabayı temizlemek için ellerim ne hale geldi. Tiner ile sabahtan beri temizlik yapıyorum ellerim perişan oldu" dedi.

Utanmaz hırsızlar önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bırakıp kaçtılar... Pes dedirten hırsızlar kamerada

Utanmaz hırsızlar önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bırakıp kaçtılar... Pes dedirten hırsızlar kamerada

Utanmaz hırsızlar önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bırakıp kaçtılar... Pes dedirten hırsızlar kamerada

Utanmaz hırsızlar önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bırakıp kaçtılar... Pes dedirten hırsızlar kamerada

Utanmaz hırsızlar önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bırakıp kaçtılar... Pes dedirten hırsızlar kamerada

Utanmaz hırsızlar önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bırakıp kaçtılar... Pes dedirten hırsızlar kamerada

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