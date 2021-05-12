Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum
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Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Babası Zeki Alasya'nın ölümünden sonra hayat arkadaşı Alpay Göltekin'i de kaybeden Zeynep Alasya, yaşadığı zor günleri geride bırakamıyor. "Olmuyor, iyileşemiyorum. Yara bere içindeydim" diyen Zeynep Alasya'nın sözleri yürek dağladı.

Devekuşu Kabare ile Reklamlar, Yasaklar, Aşk Olsun gibi tiyatro oyunlarına imza atan Yeşilçam da ise 'Güler Misin, Ağlar Mısın?', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner', 'Sev Kardeşim', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar?' gibi klasikleşmiş filmlerde rol alan Zeki Alasya'nın kızı Zeynep Alasya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini duygulandırdı.

"YAŞIYORUZ BİR ŞEKİLDE, YAŞAMAK DENİRSE"

Zeynep Alasya, 2015 yılında babası Zeki Alasya'yı kaybettikten sonra kendini toparlayamadan geçtiğimiz yıl da eşini Alpay Göltekin'in ölüm haberiyle yıkıldı. Eşinin ölümünün 1. yıl dönümünde Instagram hesabından paylaşım yapan Zeynep Alasya, "Olmuyor, iyileşemiyorum. Her yerim yara bere içinde... Yaşıyoruz bir şekilde, ne kadar yaşamak denirse... 'Özledim' demek bile çok zor geliyor. Her şey eksik, her şey yarım... Bana ne, bugün de ötmeyiversin kuşlar" ifadelerini kullandı.

Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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