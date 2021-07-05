Oncan gidişat hakkında açıklamada bulundu!
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Oncan gidişat hakkında açıklamada bulundu!

Oncan gidişat hakkında açıklamada bulundu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Onurcan Atak gidişat hakkındaki açıklaması sizlerle!

Neredeyse herkesin tanıdığı profesyonel League of Legends oyuncusu Onurcan Atak nam-ı diğer Oncan gidişat hakkında açıklamada bulundu.

1907 Fenerbahçe Espor bünyesinde bulunan başarılı oyuncu, bu sezonki gidişat ve transferlerin ardından bir hayli çökmüş görünüyordu. Onurcan Atak, kişisel Twitter hesabı üzerinden bu gidişat hakkında bir Tweet paylaştı.

Onurcan Atak'ın paylaştığı Tweet ise şu şekildeydi:

Bu split deneyimlediğim en stresli splitlerden birisi oldu. Son tweetimde de görüldüğü üzere pozitif kalmaya çalıştım, ama sonunda bir ara verdiğim için mutsuzum dersem yalan söylemiş olurum. Eski takım arkadaşlarıma iyi şanslar diliyorum ve umarım iyi bir geri dönüş yapabilirler.

Tweet'in altına gelen yorumlara baktığımızda ise başarılı oyuncunun birçok arkadaşı ve takipçisi destek mesajlarını eksik etmemiş. Onurcan Atak'ın şu anda nasıl bir yol izleyeceği ise belirsizliğini koruyor. Playerbros ekibi olarak kendisine başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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