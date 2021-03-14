Öncan'a önemli görev
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Öncan'a önemli görev

14.03.2021 23:05 | Son Güncelleme: 14.03.2021 23:11
Öncan'a önemli görev

Zonguldaklı iş adamı Ziya Öncan, Pendik'de faaliyet gösteren PENDEF 5. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa seçildi.

Zonguldaklı iş adamı Ziya Öncan, Pendik'de faaliyet gösteren PENDEF 5. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa seçildi.

PENDEF 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı delegelerinin katılımıyla pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapıldı. Pendik'te yaşayan nüfusu 10 bin ve üzeri olan illerin derneklerinin bağlı bulunduğu üst çatı kuruluşu olan PENDEF Genel Başkanı Zonguldaklı işadamı Ziya Öncan oldu. Ramazan Öztürk'ten görevi devralan Ziya Öncan, 25 yıldır ilçede ikamet ettiğini iş hayatında olduğu gibi sosyal hayatında da çok aktif olduğuna dikkat çekti. Z Makine ve Z Çelik firmaları ile sanayide faaliyet gösteren Öncan, ZONDEF, ZONSİAD, KASTOB, Yedirenk gibi birçok sivil toplum kuruluşunda da görev yapıyor.

Öncan, "Kuruluşundan bu güne emek veren mücadele eden Başkan ve yöneticilerimize, emektarlarımıza, maddi manevi çok büyük fedakarlıklarda bulunan değerli abilerimize kardeşlerimize ve çok değerli dostlarımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Farklı şehirlerin insanlarını ve farklı kültürleri bir araya getirecek Kültürel bir zenginlik oluşturan, Türkiye'de ilk ve tek öncü bir kuruluş olan PENDEF'te bugüne kadar çok güzel etkinlik ve faaliyetlere imza atıldı, doğusu ile batısı ile Türkiye'nin dört bir tarafından çok değerli dostluklar oluştu. Bundan sonrada bu kardeşlik duygusunun artarak devamı için, dostluk meşalesinin ilelebet yanması ve bayrağın dalgalanması için Yeni Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışacağız" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Prens Harry Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Bülent Uygun Halis Özkahya Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öncan'a önemli görev - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 23:13:15. #1.16#
title