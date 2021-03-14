Öncan'a önemli görev

Zonguldaklı iş adamı Ziya Öncan, Pendik'de faaliyet gösteren PENDEF 5. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa seçildi.

PENDEF 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı delegelerinin katılımıyla pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapıldı. Pendik'te yaşayan nüfusu 10 bin ve üzeri olan illerin derneklerinin bağlı bulunduğu üst çatı kuruluşu olan PENDEF Genel Başkanı Zonguldaklı işadamı Ziya Öncan oldu. Ramazan Öztürk'ten görevi devralan Ziya Öncan, 25 yıldır ilçede ikamet ettiğini iş hayatında olduğu gibi sosyal hayatında da çok aktif olduğuna dikkat çekti. Z Makine ve Z Çelik firmaları ile sanayide faaliyet gösteren Öncan, ZONDEF, ZONSİAD, KASTOB, Yedirenk gibi birçok sivil toplum kuruluşunda da görev yapıyor.

Öncan, "Kuruluşundan bu güne emek veren mücadele eden Başkan ve yöneticilerimize, emektarlarımıza, maddi manevi çok büyük fedakarlıklarda bulunan değerli abilerimize kardeşlerimize ve çok değerli dostlarımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Farklı şehirlerin insanlarını ve farklı kültürleri bir araya getirecek Kültürel bir zenginlik oluşturan, Türkiye'de ilk ve tek öncü bir kuruluş olan PENDEF'te bugüne kadar çok güzel etkinlik ve faaliyetlere imza atıldı, doğusu ile batısı ile Türkiye'nin dört bir tarafından çok değerli dostluklar oluştu. Bundan sonrada bu kardeşlik duygusunun artarak devamı için, dostluk meşalesinin ilelebet yanması ve bayrağın dalgalanması için Yeni Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışacağız" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı