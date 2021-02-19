Onaç Baraj göletinde kuş türleri artıyor
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Onaç Baraj göletinde kuş türleri artıyor

19.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:31
Onaç Baraj göletinde kuş türleri artıyor

BURDUR' un Bucak ilçesinde bulunan Onaç Baraj gölündeki kuş türleri çoğalmaya başladı.

BURDUR' un Bucak ilçesinde bulunan Onaç Baraj gölündeki kuş türleri çoğalmaya başladı.

Bucak ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanarak 2005 yılında su tutulmasına başlanılan Onaç Baraj gölü, kuş türlerinin cazibe merkezi olmaya başladı. Baraj sularında her geçen gün artarak çoğalan kuş türleri, Onaç Barajı çevresine, hem görsellikleri hem de sesleri ile renk katıyor.


Onaç Baraj göletinde kuş türleri artıyor
Onaç Baraj göletinde kuş türleri artıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim AKCA

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