Onaç Baraj göletinde kuş türleri artıyor

BURDUR' un Bucak ilçesinde bulunan Onaç Baraj gölündeki kuş türleri çoğalmaya başladı.

Bucak ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanarak 2005 yılında su tutulmasına başlanılan Onaç Baraj gölü, kuş türlerinin cazibe merkezi olmaya başladı. Baraj sularında her geçen gün artarak çoğalan kuş türleri, Onaç Barajı çevresine, hem görsellikleri hem de sesleri ile renk katıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim AKCA