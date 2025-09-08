On Üç Yaşam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Gerilimi ve duygusal yönüyle dikkat çeken On Üç Yaşam, televizyon izleyicilerinden de yoğun ilgi görüyor. Filmi izleyecek olanların aklındaki sorular arasında "On Üç Yaşam'ın hikayesi neyi anlatıyor?", "Hangi oyuncular rol alıyor?" ve "Filmin özeti nedir?" gibi başlıklar öne çıkıyor. İşte merak edilen tüm detaylar…

ON ÜÇ YAŞAM FİLMİNİN KONUSU

On Üç Yaşam, 2018 yılında Tayland'ın Chiang Rai bölgesinde yaşanan gerçek bir kurtarma hikâyesinden uyarlanmıştır. Genç futbol takımı Wild Boars ve antrenörleri, antrenman sonrası Tham Luang Mağarası'nı keşfe çıkar. Ancak aniden bastıran muson yağmurları nedeniyle mağara sular altında kalır ve 12 çocuk ile 25 yaşındaki koçları Ekkaphon Chanthawong içeride mahsur kalır.

Tam 9 gün boyunca yiyecek ve su olmadan hayatta kalmayı başaran ekip, İngiliz dalgıçlar tarafından bulunur. Asıl zorluk ise bundan sonra başlar; dar ve su dolu tünellerde oksijenin tükenme riski, çocukların sedasyonla taşınması ve saatler süren zorlu yolculuk, kurtarma operasyonunu tarihe geçen bir mücadeleye dönüştürür. Yönetmen Ron Howard, süreci belgesel gerçekçiliğinde aktararak seyirciyi adeta olayların içine çeker. Ayrıca operasyon sırasında hayatını kaybeden Thai Navy SEAL üyesi Saman Kunan ve sonrasında enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitiren Beirut Pakbara'ya da filmde özel bir şekilde değinilmiştir.

ON ÜÇ YAŞAM FİLMİNİN OYUNCULARI VE KADROSU

• Viggo Mortensen – Richard Stanton

• Colin Farrell – John Volanthen

• Joel Edgerton – Richard Harris

• Sukollawat Kanarot – Saman Kunan

• Thiraphat Sajakul – Anand

• Sahajak Boonthanakit – Narongsak Osatanakorn

• Vithaya Pansringarm – Anupong Paochinda

• Teeradon Supapunpinyo – Ekkaphon Chanthawong