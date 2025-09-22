On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı 22 Eylül Pazartesi? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde heyecan dorukta. 22 Eylül 2025 Pazartesi günü yapılan çekilişin sonuçları canlı olarak yayımlandı. On Numara ikramiyesi kazanan numaralarla birlikte belli oldu. Katılımcılar, çekilişin devredip devretmediğini ve ikramiye miktarını öğrenmek için sonuçları yakından takip ediyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara'da ister tek kolon ister birden fazla kolon oynayabilirsiniz. Her kolonun ücreti 2 TL'dir. Oyuncular, dilerse numaralarını kendisi seçebilir, dilerse de sistemin rastgele belirlemesine izin verebilir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Kupon doldurmak istemeyenler için geliştirilen "Sen Seç" özelliği sayesinde, kolon altındaki kutucuğu işaretleyerek sistemin sizin için 10 rastgele numara belirlemesini sağlayabilirsiniz. Böylece hızlıca şansınızı deneyebilirsiniz.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu, daha fazla kombinasyon oluşturmak isteyenler için geliştirilmiştir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlendiğinde, seçilen numaralardan oluşturulabilecek tüm kombinasyonlar ayrı kolonlar halinde oynanır.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ

On Numara kuponunda yer alan "Çoklu Çekiliş" seçeneğini işaretleyerek aynı kolonla birden fazla çekilişe katılabilirsiniz.

İPTAL SEÇENEĞİ

Doldurulan bir kolondan vazgeçilmek istenirse, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek kolon geçersiz hale getirilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Her kolon için çekiliş sonucunda 10, 9, 8, 7, 6 doğru tahmin eden ya da hiçbir doğruyu bilemeyen oyuncular ikramiye kazanır. Tüm 10 numarayı bilen büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı kategoride birden fazla kazanan olduğunda ikramiye havuzu eşit şekilde paylaşılır.

22 EYLÜL 2025 ON NUMARA SONUÇLARI

22 Eylül 2025 tarihli On Numara çekilişi için sonuçlar henüz duyurulmadı. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaralar ilan edilecek.