On bir çocuk, yelken sporu ile tanıştı

06.09.2019 09:31

2-5 Eylül tarihlerinde düzenlenen projeye katılan 11 çocuğa, rüzgâr sörfü ve deniz kanosu öğretmenin yanı sıra doğayı koruma ve çevre bilinci aşılandı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Windsurf & Yelken Kulübü Başkanı-Beden Eğitimi Öğretmeni Ercan Safran'a ve projeye destek verenlere teşekkür etti.

Başkan Fatih Gürbüz; ''Ekonomik ve sosyal açıdan her zaman deniz sporu yapmaya imkânı bulunmayan öğrencilerimize ulaşıp, temel becerileri edinmelerini sağladık. Sonuçlar çok sevindirici. Çocuklar için, eğitim çalışmaları ve işbirliği yapmayı sürdüreceğiz.''dedi.

"Çocuk ve Yelken'' projesine, Foça Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, Turizm Müdürlüğü, Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaf Derneği ve Leon Otel katkıda bulundu.

Kaynak: Bültenler