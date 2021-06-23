On binlerce noktayı, tek bir tuvalde böyle sanata döküyor
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On binlerce noktayı, tek bir tuvalde böyle sanata döküyor

On binlerce noktayı, tek bir tuvalde böyle sanata döküyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hayatını önce öğrencilerine, sonra sanata adayan emekli eğitimci Seyfettin Karamızrak, 50 yılı aşkın süredir yakma ve karakalem resim çalışması ile ilgileniyor.

Hayatını önce öğrencilerine, sonra sanata adayan emekli eğitimci Seyfettin Karamızrak, 50 yılı aşkın süredir yakma ve karakalem resim çalışması ile ilgileniyor. Kendisine özel resim tekniği oluşturan Karamızrak, boyama yapmadan, sadece kalemlerin ucunu kullanarak on binlerce noktayı tuvalde sanata döküyor.

Kocaeli'de yaşayan emekli eğitimci Seyfettin Karamızrak (68), 50 yılı aşkın süredir sanatla ilgileniyor. 1972 yılında öğretmen olan Karamızrak, mesleğine başladıktan sonra da resim çizmeyi bırakmadı. Öğretmenliğinin ilk yıllarında yağlı boya resimler yapan Karamızrak, 1977 yılına yakma resmi keşfetti. 1990 yılına kadar yakma resim yapan Karamızrak, daha sonra kara kalem tekniğine geçiş yaptı. Karamızrak, kara kalem çizimde de kendisine özel teknik geliştirdi. Resimlerinde noktalama tekniğini kullanan Seyfettin Karamızrak, boyama yapmadan, sadece kalemin ucunu kullanarak nokta vuruşları yapıyor. Yıllar içerisinde çok sayıda sergi açan Karamızrak, aynı zamanda kitap ve makalede yazıyor. Yazdığı 5 kitabını bastıran Seyfettin Karamızrak, 2012 yılında emekli olduktan sonra sanata daha da ağırlık verdi.

"Yeteneğin bana verdiği heyecan ile resim yapmaya başladım"

Öğretmen okulunu okuduğu yıllarda resim yeteneğini keşfettiğini söyleyen Seyfettin Karamızrak, "1972 yılında öğretmen oldum, ilkokul öğretmeni olarak Afyonkarahisar'a atandım. Öğretmen okulunda da resim yeteneğim iyiydi. O resim yeteneğinin bana verdiği heyecan ve motivasyon ile öğretmen olduktan sonra resim yapmaya başladım. İlk yıllarda yağlı boya resimler çalışıyordum. 1977 yılında yakma resmi keşfettim. Tanıdığım birinin evinde görüp çok sevmiştim. 1990 yılına kadar yakma resme çalıştım. Afyonkarahisar'da 4 sergi açtım. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nin Pedagoji Bölümünü kazandım. 1985 yılında Ankara'ya tayin istedim. Gazi Üniversitesi'nde 4 sene okudum. O zaman da Ankara'da öğretmenlik yapıyordum. Ankara'da da 4 kez yakma resim üzerine sergi açtım" dedi.

"30'a yakın sergim var"

1990 yılında pedagoji bölümünden mezun olduğunu ifade eden Karamızrak, daha sonra Kocaeli'ye müfettiş olarak atandığını belirtti. Son yakma sergisini de Kocaeli'de açtığını söyleyen Karamızrak, "Yakma çalışmaları çok zordur. Adım adım gitmeniz lazım ve çok zamanınızı alıyor. Biraz yaş da ilerledi. Bu yakma çalışmaları daha da zorlaştı. 2012 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra resme, kitap ve makale yazmaya daha da ağırlık verdim. 5 tane kitabım var. Emekli olduktan sonra birkaç yerde karakalem sergisi açtım. Şimdiye kadar toplam 30'a yakın sergim oldu" diye konuştu.

"Bu çalışmayı yapan yok"

Seyfettin Karamızrak, resmi renklendirmek istediği için kendisine özel bir teknik geliştirdiğini ifade ederek, "Aklıma noktalama tekniği ile resim yapmak geldi. Karakalem çalışan arkadaşlarla tanışıyorum. Güzel eleştiriler aldım. Çok takdir ediyorlar. 'Farklı teknik olsun' dedim. Bu teknikte boyama yok, sadece kalemlerin ucuyla nokta vuruşlarıyla yapılan çalışma. Bu çalışma da esas olan şu, yaptığımız hataların silinme veya düzeltilme imkanı yok. O yüzden çok dikkatli ve titiz çalışmanız gerekir. İğneyle kuyu kazmak gibi. On binlerce noktayı kullanarak yapıyorum. Araştırdım, sanat sitelerine de aboneyim. Böyle resim çalışan olduğunu görmedim. Olup da piyasaya çıkmamışsa bilemem ama tanınmış ve sergi açan ressamlar da bu çalışmayı yapan yok" sözlerine ekledi. - KOCAELİ

On binlerce noktayı, tek bir tuvalde böyle sanata döküyor
On binlerce noktayı, tek bir tuvalde böyle sanata döküyor
On binlerce noktayı, tek bir tuvalde böyle sanata döküyor
On binlerce noktayı, tek bir tuvalde böyle sanata döküyor
On binlerce noktayı, tek bir tuvalde böyle sanata döküyor
On binlerce noktayı, tek bir tuvalde böyle sanata döküyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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