OMZUNA ÇIKAN KEDİYLE SOKAKLARI SÜPÜRDÜ

KARABÜK (DHA) - KARABÜK Belediyesi'nde görevli temizlik personeli Mustafa Karagöz (49) omzuna çıkan kediyle birlikte sokakları temizledi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük Belediyesi'nde görevli temizlik personeli Mustafa Karagöz, sorumluluk bölgesi olan Kayabaşı Mahallesi'nde temizliğe başlamadan önce karşılattığı kediyi sevdi. Bu sevgiden hoşnut kalan kedi ise sokakları süpürmeye başlayan Mustafa Karagöz'ün omzuna tırmandı. Üzerine çıkan kedinin rahatının yerinde olduğunu düşünen Karagöz, omzundaki kediyle birlikte sokakları süpürdü. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O anlar sosyal medyada yayınlanırken, Karagöz'ün davranışı beğeni topladı.

O anları anlatan Mustafa Karagöz, "Kediyi gördüğümde işe başlamadan önce sevdim biraz. İşe başladıktan sonra birden sırtıma atladı. Ağaca tırmanır gibi çıktı üstüme. Çevredeki vatandaşlar beni çekmişler. Sırtıma çıktığında nasıl olsa keyfi yerine gelince iner diye düşündüm. Uzun bir süre sonra sırtımdan kendiliğinden indi. Hayvanları seviyorum. Hayvanlara eziyet etmemek lazım." diye konuştu.