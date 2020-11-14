Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim
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Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim

14.11.2020 15:46 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:10

Nusret Gökçe'nin cinsel organının göründüğü video hakkında konuşulan canlı yayına yorum yapan Ömür Gedik "Bu eti diğerlerine tercih ederim en azından ölü değil" diyerek ağızları açık bıraktı.

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram üzerinden yayınlanan Mücbir Sebepler programının 2. sezon ilk bölümü yayınlandı. Programın yeni bölümünde ise satın aldığı otelin tanıtımını yaparken cinsel organı görülen Nusret Gökçe hakkında konuşuldu.

"BU ETİ DİĞERLERİNE TERCİH EDERİM"

Ünlü kasap Nusret Gökçe'nin sosyal medya hesabından yayınladığı et kesme videolarına hep tepki gösteren hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, bu sefer Gökçe'nin cinsel organının görünmesiyle ilgili yorum yaptı. Mücbir Sebepler'in canlı yayınını izleyen Gedik, sunucuların "O eti göstermeseydin keşke" demesinin ardından "Bu eti diğerlerine tercih ederim en azından ölü değil" dedi. Gedik'in yorumu ise programı izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bu eti tercih ederim

YATAĞA ATLARKEN CİNSEL ORGANI GÖRÜNDÜ

Salt bea hareketiyle ünlenen ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde otelinde bir gününü gösteren video yayınladı. Köpük banyosu yaptıktan sonra bornozla yatağa atlayan Gökçe'nin cinsel organı göründü.

Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim

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Bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü
Bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü
Haber Yorumları (14)
KURŞUN: Omur daha canlı bisi görmemiş.gibisin sanki :))
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O KADIN: işte
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CAFER: para hırsı neler söyletiyor ALLAH hidayet etsin
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