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Ömür Gedik'e saldırdılar

Ömür Gedik'e saldırdılar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ömür Gedik, kendisine bir erkek tarafından saldırıldığını sosyal medya hesaplarından açıkladı. Yaşadığı şoku anlatan Gedik, köpeklerinin toplatılmasına da göndermede bulundu. İşte detaylar...

Ömür Gedik, kendisine bir erkek tarafından saldırıldığını açıkladı. Köpeklerin toplatılmasına da göndermede bulunan Gedik, Twiter'dan yaşadıklarını anlattı. Uzun süredir Ferhat Göçer ile birlikte olan Ömür Gedik, "Dün gece yolda bana bi adam saldırdı, zor kurtuldum... Sokakta gezen bütün erkeklerin, tehlikeli olup olmadığına bakılmaksızın toplanmasını istemem gerekiyor. Alo belediye, alın bunları demem lazım. Demiyorum çünkü saçma. Aynı tüm köpeklerin toplatılması kadar saçma!!!" diye yazdı.

Ömür Gedik'e saldırdılar

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