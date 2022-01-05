Bazı televizyon programlarına da katılan başarılı aşçı Ömür Akkor'un hayatı merak konusu oldu. Peki Ömür Akkor kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne, burcu ne, evli mi? Ömür Akkor kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ömür Akkor hayatı ve hakkında bilgiler! Ömür Akkor'un kitapları nelerdir? İkiz kardeşi kimdir?

ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

Ömür Akkor 1975 doğumludur. Tek yumurta ikiz kardeşi vardır. İkiz kardeşinin ismi Yunus Emre Akkor'dur. İki kardeş de aşçıdır.

Ömür Akkor doğum tarihi : 1975

Ömür Akkor kaç yaşında : 46 yaşında

Ömür Akkor mesleği ne : Aşçı

Ömür Akkor aslen nereli : Kilis doğumlu

Ömür Akkor ikiz kardeşi kimdir : Yunus Emre Akkor

Babası esnaflık yapmış emekli ve annesi ise emekli öğretmendir. Ablaları ise Yüksek Mimarlık yapmaktadır.

Ömür Akkor üniversiteyi Bursa'da İktisat üzerine okumuştur. Aslen Kilislidir. Kilis doğumludur. Ömür Akkor ailesi ile birlikte Bursa'da Antep mutfağı ağırlıklı bir restoran işletmişlerdir. Ortadoğu ve Doğu Akdeniz mutfağı üzerine birçok araştırmalar yapmıştır. Osmanlı mutfağı üzerine birçok araştırma yapmıştır ve bu alanda Türkiye'nin en uzman isimlerinden birisidir.

Ömür Akkor Bursa'da kaldığı zaman Bursa Mutfağı adında bir kitap yazmıştır. Günümüzde özellikle sosyal medya sitelerinde ve televizyon ekranları üzerinden yaptığı paylaşımları ve tarifleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam etmektedir. Bugünlerde ise Gündem Ötesi programına katılmasıyla gündeme gelmiştir.

ÖMÜR AKKOR KİTAPLARI

Bursa Mutfağı 2009

Selçuklu Mutfağı 2012

Osmanlı'dan Günümüze Yumurtalı Tarifler 2012

Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor

Türkiye'nin ilk braille alfabeli görme engelli yemek kitabı

Anadolu'nun Eski Tadı 2013

Ömür Akkor Yemek Seyahatnamesine Giriş Cilt.1

Sağlıklı Şekersiz Tatlılar 2014

Türk Mutfağından Pratik Tarifler 2014

Alafranga Yumurta Tarifleri 2014

Osmanlı Mutfağı 2014

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