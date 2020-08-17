- OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal görevi devraldı - OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal görevi devraldı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne rektör atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Sait Bilgiç'ten devraldı.

- OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal görevi devraldı

SAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne rektör atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Sait Bilgiç'ten devraldı.

Rektörlük makamında düzenlenen törende karşılıklı iyi niyet ve başarı dilekleri sunuldu. Prof. Dr. Sait Bilgiç yeni rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'a başarı dileklerini iletti. Yavuz Ünal ise Bilgiç'e yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Üniversitenin şehirle buluşmasının önemli olduğunu bilerek üniversite danışma kurulunu oluşturduk. Hemen hemen Türkiye'de bu konudaki ilk üniversitelerden birisi olduk. Üniversite danışma kurulunun ardından şehirde ilim sanat ve kültür evi faaliyete geçirdik. Birçok sosyal sorumluluk projesi içinde de yer alarak üniversiteyle şehrimizin buluşmasını sağlamaya çalıştık. Ayrıca üniversitemizin ürettiği bilgi ve teknolojileri yarara dönüşmesi amacıyla da üniversite sanayici, üniversite kamu birlikteliğini de gerçekleştirecek adımlar attık. İnşallah bu adımlar yeni rektörümüz döneminde daha da sıklaştırılacak ve daha da geliştirilecek ve üniversitemiz bulunduğu noktadan daha iyi bir yere gelecek" dedi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise, "Üniversitenin öncelikle kente değer katan, bölgeye değer katan, ülkemize değer katan ve uluslararası arenada rekabet gücüne katkı sağlayan hem maddi hem de manevi anlamda bir değer. Bu süre içerisinde sözünü ettiğimiz süreçlerin tamamına katkı sağlayacak politikalar üretilmek suretiyle, stratejisi belirlenmek suretiyle inşallah bir hizmet üretilecek. Ancak bu noktada söylem yerine talebin somutlaştırılması gerekiyor. Üniversiteden ne beklendiği ve bu beklentiye üniversitenin protokol düzeyinde değil, fiili olarak bilgi üretimi veya üretilen bilginin servisi ya da ihtiyaç duyulan bilginin üretilmesi noktasında katkı sunması gerekiyor. Dünya üzerinde yeni bir düzen kuruluyor. Ülkemizin artık kaybedecek zamanı yok. Uluslararası arenada yaşanılan çekişmeleri gördüğümüzde bizde ülkemiz adına bu yapının içinde en güçlü ve en uygun konumda yer almamız gerekiyor. ve bu anlamda üniversiteler bir motor görevi görmektedir. Ben de bu konuda ilgili olan bütün taraflardan desteğini bekliyorum. Bu görevi bana layık gören Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmalarında ardında Prof. Dr. Sait Bilgiç rektörlük cübbesini Prof. Dr. Yavuz Ünal'a giydirdi. Karşılıklı çiçek ve hediye takdiminin ardından devir teslim töreni son buldu.

Kaynak: İHA