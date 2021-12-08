SAMSUN (İHA) - OMÜ'lü öğrencilere 'Hoş Geldin' etkinliği

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, düzenlenen etkinlikle üniversite öğrencilerine 'Samsun'a ve OMÜ'ye Hoş Geldin' mesajını verdiler.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Rektör Ünal ve Başkan Demir üniversitelilere hitap etti.

Günümüzde diplomanın tercih edilen olma noktasında tek etken olmadığını belirten OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Akranlarınızın arasında belirgin bir şekilde öne çıkmak zorundasınız. Değişen bir dünyada eğer siz kendinizi geleceğe hazırlamazsanız, özellikle de öğrenmeyi öğrenerek hayat boyu öğrenme safhasını kendinizde gerçekleştiremezseniz, üniversite hayatınızın 2. yarısına geldiğinizde başka şeyler düşünmeye başlayacaksınız. En azından kendi adınıza kaygılanmaya başlayacaksınız. Üniversite hayatı, hayatınızın bir kampı olarak değerlendirmeniz gereken bir zaman dilimidir. Üniversite hayatı uzun gibi gözükebilir ama zaman çok hızlı geçecek. O yüzden şu andaki her anı kaliteli bir şekilde yaşamak zorundasınız. Kaliteli bir şekilde değerlendirmek zorundasınız" tavsiyelerinde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin de her alanda üniversite ve öğrencilerinin yanında olacağını vurgulayan Başkan Mustafa Demir ise, "Üniversite hazırlığında yaşadığınız o heyecanları zorlukları tabii ki unutmayın. Üniversiteye kayıt yaptırmış olmak tabii ki bir ayrıcalık. Bu yorgunluğu da birazcık atın ama tabii başka bir şey de yapmak lazım. Bu 4 yıllık üniversite imkanlarını, şehrin imkanlarını, ülkemizin topyekun olabildiğince ulaşabildiğiniz imkanlarına ulaşmaya gayret edin. Ulaşamadığınız yerde aslında bu program devreye giriyor. Bütün imkanlarımızla biz sizin yanınızdayız" dedi.

Ardından Başkan Demir ve Rektör Ünal üniversite öğrencilerinin yönelttiği soruları yanıtladı.