- OMÜ Kurupelit Kampüsü'nde meşe palamutları toprakla buluştu

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dağcılık Kış Sporları ve Arama Kurtarma Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikle yüzlerce meşe palamudu toprakla buluştu.

OMÜ öğrencileri tarafından Kurupelit Kampüsü'ndeki ormanlık alanı büyütmek amacıyla yüzlerce meşe palamudu toplandı. Toplanan meşe palamudu düzenlenen etkinlikte içerisinde torf materyali bulunun viyoller içerisindeki topraklara ekildi. İlk tohum ekimini ise OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal yaptı. Viyollerdeki topraklara konulan meşe palamutları kampüsün farklı yerlerine ekilecek.

"Kampüsün inşası, ihyası konusunda sizlerin desteklerine ihtiyacımız var"

Kampüs içerisinde bulunan Tahsin Tuncalı Parkı içinde yapılan etkinlikte öğrencilere seslenen Rektör Ünal, "Sizin burada olmanızın birçok anlamı var. Bütün öğrenci etkinliklerinin topluluklar üzerinden gelmesini sadece iş yapmak değil de toplumda bir farkındalık oluşturulmasını arzu ediyoruz. Yaşadığımız dünyada birçok şey değişti. Olumsuz anlamda değişen birçok şeyin altında insan var. Bizlerden kaynaklanan kusurlardan dolayı birçok şey değişti. Özelikle de iklim değişikliği belki biraz zaman sonra iklim göçlerini zorlayacak. Sizinle beraber yapacağımız etkinliğin farklı bir anlamı var. Sadece bir öğrenci etkinliği değil. Eskiden toprağı gören fidan ağaç olurken büyürken, şimdi ona özel bir bakım yapmanız gerekiyor. Kampüsün adını biliyorsunuz Kurupelit Kampüsü. Buranın doğal ağacı pelit ağacı ya da meşe grubudur. Dolayısıyla bu coğrafyaya bu iklime en uygun olan buydu. Sürecinde tohumdan başlaması bu tohumunda ağaca dönüşmesini temsil eden bir etkinlik. Kampüsün inşası, ihyası konusunda sizlerin desteklerine ihtiyacımız var. Üniversitenin içinde ağaçlandırılması gereken belirli alanlar var. Burada çimleneni biraz sonra oraya dikeceğiz" diye konuştu.

OMÜ Akademik Danışmanı Doç. Dr. Yener Aksoy ve Ziraat Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tütüncü ise öğrencilere meşe palamudu ile ilgili bilgiler aktardı. Etkinlik çorba dağıtımı ile son buldu.

(FAU-SLH-Y)