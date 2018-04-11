Omü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 40. Yılını Kutladı.

1978 yılında Samsun'da hizmet vermeye başlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 40. yılını emektarları ile kutladı.

Tıp Fakültesi Dekanlığı Mavi Salonda bilimsel oturum ve anıların yad edildiği programda açılış konuşmasını düzenleme komitesi adına Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canan Aygün yaptı. Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak'ın ardından Tıp Fakültesi Dekanı ve Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir katılımcılara "Hoş geldiniz" dedi.

Prof. Dr. Ayhan Dağdemir çocuk sağlığı ve hastalıklarının modernleşmesinin, hastanenin dönüşümünün ve pediatri ailesinin beraberliğinin üzerinde durdu.

Türkiye'nin ileri gelen çocuk hematologlarından Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Akif Yeşilipek'in semineri esnasında eski kareler ve hatıralar katılımcılara yüz güldüren dakikalar yaşattı. OMÜ Pediatrinin 7. asistanı olan Akif Yeşilipek 30. yıl kutlamalarına da katılmıştı.

Oturumlara Samsun'un tanınan hekimleri Prof. Dr. Şükrü Küçüködük ve Prof. Dr. Kemal Baysal başkanlık etti.

Pediatrinin İkinci Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sabri Acar'ın sunumu esnasında duygu dolu anlar yaşandı. Hastanenin kuruluşundan bugüne kadar birçok kişinin anılarına seminerinde yer veren Sabri Acar vefat edip aralarından ayrılanları da unutmadı.

Programın sonunda toplu fotoğraf çekimi oldu. - SAMSUN