Ömrünü bakır kapları parlatmaya adadı
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Ömrünü bakır kapları parlatmaya adadı

31.12.2020 08:19 | Son Güncelleme: 31.12.2020 08:23
Ömrünü bakır kapları parlatmaya adadı

SİVAS'ta, 10 yaşında çırak olarak başladığı kalaycılık mesleğinde 60 yılı geride bırakan Hacı Korkmaz (70), hala çalışmaya devam ediyor.

SİVAS'ta, 10 yaşında çırak olarak başladığı kalaycılık mesleğinde 60 yılı geride bırakan Hacı Korkmaz (70), hala çalışmaya devam ediyor. Eskiyen bakır kapları parlatan Korkmaz, çalışkanlığıyla çevresinden takdir topluyor.

Sivas'ta yaşayan evli 5 çocuk babası Hacı Korkmaz, Pulur Mahallesi'ndeki dükkanında 60 yıldır kalaycılık mesleğini sürdürüyor. Kent merkezinde kalaycılık mesleğinden geçimini sağlayan son iki ustadan biri olan Korkmaz, ilerleyen yaşına rağmen unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Bakır kapların kullanımının azalmasıyla mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu söyleyen Korkmaz, eski günleri özlemle anıyor. Dükkanında ateşin önünde kapları özenle kalaylayarak, az sayıdaki müşterilerinin taleplerini karşılıyor.

'ZOR BİR MESLEK, İNCE İŞÇİLİK İSTİYOR'Kalaycılık mesleğinin kentteki son temsilcilerinden olduğunu söyleyen Korkmaz, "10 yaşındayken bir tanıdığımız beni kalaycı dükkanına götürdü. İlk kalaycılıkla o zaman tanıştım ve bu mesleğe başladım. Eskiden bu meslekte çırak da çok fazlaydı. Önceden olsaydı günlük çırak olmak için bir sürü çocuk geliyordu ama şimdi bir tane gelmiyor. Ümit ediyorum ki biri çıkar bizden sonra ve bu meslek bitmez. Bu meslek uzaktan kolay görünür ancak zor bir meslektir ve ince işçilik ister. Müşteriler çok titiz davranır ve bazen yaptığımız kalayı kabul etmez" dedi.'5 ÇOCUĞUMU DA BU MESLEKLE OKUTTUM'

İşini çok sevdiğini belirten Hacı Korkmaz, "5 tane çocuğum var, onları bu meslekten kazandığım parayla okuttum, büyüttüm ve evlendirdim. İşimizden memnunuz. Biz bu işten ekmek yiyoruz. Müşteriler genellikle annelerinden babalarından kalma bakır eşyaları bize getiriyorlar. Hatıra olarak bir köşede dursun istiyorlar, kullanmıyorlar" diye konuştu. 


Ömrünü bakır kapları parlatmaya adadı
Ömrünü bakır kapları parlatmaya adadı
Ömrünü bakır kapları parlatmaya adadı
Ömrünü bakır kapları parlatmaya adadı
Ömrünü bakır kapları parlatmaya adadı
Ömrünü bakır kapları parlatmaya adadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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