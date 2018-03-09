Ömerli'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Etkinliği

Mardin'in Ömerli ilçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği düzenlendi.

Ömerli Belediyesi tarafından Ömerli Meslek Yüksekokulu toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı.

Kaymakam Erol Korkmaz, etkinlikte, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Korkmaz, "Yasal olarak kadınlarımız önemli haklara sahip olmalarına rağmen, gelinen durumun yeterli olmadığı ve çeşitli alanlarda sorunların yaşandığı açıktır. Son dönemde kadınlara yönelik artan şiddet olayları da hepimizi üzmektedir. Kadınlarımızın bu hak mücadelesinde devletin bütün kurumlarıyla yanlarında olduklarımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Daha sonra İlçe Müftüsü Muhammed Likoğlu, İslam dininde kadının önemini anlattı.