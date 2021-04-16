Ömerli Barajı'na çekilen tellere tepki; canlılara zarar veriyor
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Ömerli Barajı'na çekilen tellere tepki; canlılara zarar veriyor

Ömerli Barajı'na çekilen tellere tepki; canlılara zarar veriyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nin Ömerli Barajı'na bir süre önce çektiği tellerin canlılara zarar verdiğini iddia eden Ömerli Barajı gönüllüleri, tellerin kaldırılması istedi.

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nin Ömerli Barajı'na bir süre önce çektiği tellerin canlılara zarar verdiğini iddia eden Ömerli Barajı gönüllüleri, tellerin kaldırılması istedi.

İSKİ'nin Ömerli Barajı'nda geçen yıl yaptığı çalışmalarda baraja tel örgüler çekildi. Barajı adeta kare kare bölen tellerin canlılar için tehdit oluşturduğu öne süren çevreciler tepki gösterdi. Özellikle barajda yaşayan balıkların yumurtlamak için debisi düşük bölgelere geçmesi gerekirken barajın içine çekilen dikenli teller yüzünden zarar gördüğü öne sürüldü. Tellerin sadece balıklara değil aynı zamanda karabatak ve martılara da zarar verildiği kaydedildi.

"BARAJDAKİ TELLERİN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Tellerin özellikle büyük balıklara zararı olduğunu söyleyen Ömerli Barajı gönüllülerinden Halil Ecer, "Balıklar tellerin arasından geçerken kafası ya da sırtında yırtılmalar oluşuyor. Ömerli Barajı'nda genellikle kara sazan, ve aynalı sazan gibi balıklar görülüyor. Bu teller en çok da o balıklara zarar veriyor. Biz Ömerli Barajı gönüllüleri olarak bu tellerin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi. Tellerin bütün balık türlerine zarar verdiğini belirten Ömerli Barajı gönüllüsü Esat Özkara ise "Teller yaklaşık bir yıl önce barajda boğulmaların olmaması için çekildi. Yetkililer bu telleri çekti ama bu barajda canlılarda yaşıyor. Barajdaki balıklar buradaki tellere sıkışıyor. Özellikle büyük balıklar bu tellerin altından geçerken ya sırtları ya da kafaları sıkışıyor. Bizler de Ömerli Barajı gönüllüleri olarak burayı korumaya çalışıyoruz ve barajdaki tellerin kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"TELLER HAYVANLARIN ÖLÜMLERİNE SEBEP OLUYOR"Tellerin yeni yapıldığını belirten Nursel Könde ise "Daha önce bu barajda tel yoktu. Bu teller yeni yapıldı. Bu teller balıkların yanı sıra karabatak ve martı gibi kuşlara oldukça büyük zararları var. Hatta bu teller hayvanların ölümlerine sebep oluyor. Kuşlar barajın dibine balık almak için daldıkları için tellere takılabiliyor. Dolayısıyla da tellerden bir daha çıkamıyorlar. Bu tellerin bu baraja neden çekildiğini de bilmiyoruz. Ancak biz de burada Ömerli Barajı gönülleri olarak bulunuyoruz ve tellerin kaldırılmasını istiyoruz" dedi.İSKİ'den ise iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.

- İstanbul
Ömerli Barajı'na çekilen tellere tepki; canlılara zarar veriyor
Ömerli Barajı'na çekilen tellere tepki; canlılara zarar veriyor
Ömerli Barajı'na çekilen tellere tepki; canlılara zarar veriyor
Ömerli Barajı'na çekilen tellere tepki; canlılara zarar veriyor
Ömerli Barajı'na çekilen tellere tepki; canlılara zarar veriyor
Ömerli Barajı'na çekilen tellere tepki; canlılara zarar veriyor
Ömerli Barajı'na çekilen tellere tepki; canlılara zarar veriyor
Ömerli Barajı'na çekilen tellere tepki; canlılara zarar veriyor
Ömerli Barajı'na çekilen tellere tepki; canlılara zarar veriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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