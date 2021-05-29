Ömer ve Emre kardeşler 20 yıl sonra annelerine kavuştu, Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı

Esra Erol'un programında 20 yıldır görmedikleri annelerine kavuşan Ömer ve Emre kardeşlerin yaşadıkları izleyicileri ekrana kilitledi. Dün gözyaşları içinde annelerine kavuşan kardeşler, Esra Erol'u da ağlattı.

Ömer ve Emre Açıkgöz kardeşler, 20 yıldır görmedikleri annelerini bulmak için ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurdu. Annelerinin İzmir'de yaşadığını öğrenen Ömer ve Emre, bir de erkek kardeşleri olduğunu öğrendi. 3 kardeşin canlı yayında buluşması izleyicileri kahkahaya boğarken anne Lamiye de evlatlarını görmek için canlı yayına çıktı.

ESRA EROL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Her koşulda annelerine sahip çıkacaklarını söyleyen kardeşlerin 20 yıllık hasretleri dün sona erdi. Canlı yayında annelerine kavuşan kardeşler gözyaşlarına boğuldu. Duygusal kavuşma karşısında daha fazla dayanamayan Esra Erol ise canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kendisi için "Kötü yola düştüm, evlatlarımı alamadım" diyen anne Lamiye, 6 çocuğunun olduğunu ancak hepsinin başka yerlerde yaşadığını söyledi.