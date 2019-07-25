Ömer Tuğrul İnançer kimdir? İlber Ortaylı, Ömer Tuğrul İnançer'in elini öptü!

Tarihçi-yazar İlber Ortaylı imza gününde Ömer Tuğrul İnançer'e gösterdiği ilgi izleyenleri şaşırttı. Hayranları ile bir yandan sohbet edip kitaplarını imzaladığı sırada Ömer Tuğrul İnançer'i farkeden Ortaylı, hemen ayağa kalkıp eline öpüyor. Ömer Tuğrul İnançer ise aynı şekilde Ortaylı'ya karşılık verip elini öpüyor. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi Ömer Tuğrul İnançer adının araştırılmasına sebep oldu. Peki Ömer Tuğrul İnançer kimdir, kaç yaşındadır, aralarında kaç yaş fark var? İşte detaylar...

ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR?

Ömer Tuğrul İnançer,1946'da Bursa doğdu. Ortaokulu Bursa'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müdürlüğüne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyeti'nin de yöneticisidir.

Birçok firmada müşavir-avukatlık yapan İnançer, 2011 yılında yaş haddinden emekli oldu.

TRT'nin Vuslat Yıldönümü'nde Mevlevi ayininde sunuculuk ve yorumculuk yapmıştır. 1999'dan beri İstanbul Cerrahi Tarikatı'nın postnişinliğini yapmaktadır.

Ömer Tuğrul İnançer evli ve iki çocuk babasıdır.

HAMİLELER İÇİN SÖYLEDİĞİ SÖZ TEPKİ ALDI!

TRT 1'de iftar saatlerinde yayınlanan 'Ramazan Sevinci' programının konuğu Ömer Tuğrul İnançer'in, "Hamilelerin sokağa çıkması terbiyesizliktir." sözü toplum tarafından oldukça tepki almıştı.

İLBER ORTAYLI İLE ARASINDA KAÇ YAŞ FARK VAR?

Bu görüntüler sonrasında en çok merak edilen olay ikili arasındaki yaş farkı oldu. İlber Ortaylı 1947; Ömer Tuğrul İnançer 1946 doğumlu.

Kitapları

Dinle Neyden & Mesnevi Sohbetleri

Vakte Karşı Sözler

Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Sohbetleri

Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlana

Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed (sav)

Sohbetler

Gönül Gözü (Kenan Gürsoy)

Şarkılar Seni Söyler (Ahmet Özhan ile)

Aşk Kağıda Yazılmıyor (Ayşe Şasa, Abdurrahim Karakoç, Lale Müldür, Erol Göka, Sadık Yalsızuçanlar, Enis Batur, Laurent Mignon, Mahmud Erol Kılıç ile)

Mübarek Vakitler

TV ve radyo programları

Tuğrul İnançer ile Seyir Defteri (Burç FM)

Mesneviden : Mehmet Fatih Çıtlak ile birlikte (Mehtap TV)

Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Dünyamız: Saadettin Acar ile birlikte (TRT Türk)