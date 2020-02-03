Ömer Toraman'dan Türk-İş'e ziyaret
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Ömer Toraman'dan Türk-İş'e ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Türk-İş Kütahya İl Temsilciliği'ni ziyaret etti.

03.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:07
Ömer Toraman'dan Türk-İş'e ziyaret

Valisi Ömer Toraman, Türk-İş Kütahya İl Temsilciliği'ni ziyaret etti.


Vali Toraman, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Kütahya İl Temsilcisi ve Türk-İş'e bağlı sendikaların şube başkanlarıyla bir araya geldi.


Faaliyetler hakkında Vali Toraman'a bilgiler veren TÜRK-İŞ Kütahya İl Temsilcisi Ramazan İlhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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