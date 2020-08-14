Ömer Özkan kimdir? Ömer Özkan kaç yaşında, nereli, evli mi? Ömer Özkan hayat ve biyografisi!
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Ömer Özkan kimdir? Ömer Özkan kaç yaşında, nereli, evli mi? Ömer Özkan hayat ve biyografisi!

Başarılı çalışmaları ile tıp dünyasında saygın bir konuma sahip olan Ömer Özkan hakkında vatandaşlar da meraklı sorular soruyor. Peki, Ömer Özkan kaç yaşında, nereli, evli mi? Ömer Özkan kimdir? İşte, Ömer Özkan hayat ve biyografisi!

Ömer Özkan kimdir? Ömer Özkan kaç yaşında, nereli, evli mi? Ömer Özkan hayat ve biyografisi!
14.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:50

Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı Ömer Özkan, Türkiye'de ilk yüz naklini, dünyada ilk kez kadavradan rahim naklini gerçekleştirdi. Ömer Özkan kimdir? Ömer Özkan kaç yaşında, nereli, evli mi? Ömer Özkan hayat ve biyografisi!

ÖMER ÖZKAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 31 Aralık 1971

Kaç yaşında: 48 yaşında

Nereli: Haymana

: Özlenen Özkan

Alan: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Eğitim: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1995), Cumhuriyet Fen Lisesi (1988)

Akdeniz Üniversitesinde yardımcı profesördür. 2012 yılında liderlik yaptığı bir grup ile Türkiye'de ilk defa tüm yüz naklini gerçekleştirmiştir.

1988 yılında Ankara Cumhuriyet Lisesi'ni bitirmiştir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1995 yılında mezun olduktan sonra aynı üniversitede plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanında ihtisasını tamamlamıştır.

Prof.Dr. Ömer Özkan ve ekibi, Türkiye'nin ilk çift kol naklini Cihan Topal'a, Türkiye'de ilk yüz naklini Uğur Acar adında bir erkeğe yapmıştır.

Prof.Dr. Ömer Özkan ve ekibi, dünyada kadavradan ilk rahim naklini Derya Sert adında bir bayana gerçekleştirdi.

Ömer Özkan, Türkiye'nin ilk tam yüz naklini de ekibiyle birlikte gerçekleştirmiştir.

Prof.Dr. Ömer Özkan, 27 Eylül 2010'da yaptığı çift kol nakliyle adını Türkiye'ye duyurdu.. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan ameliyatın dünyada 16'ncı, Türkiye'de ise ilk çift kol nakli olduğunu belirtti.

21 Ocak 2012 tarihinde Atilla Kavdır'a çift kol ve bacak nakli yapılmış, 25 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınmıştı. Ancak 1 Mayıs 2012 tarihinde kan zehirlenmesi ve düşük tansiyon gerekçesiyle yoğun bakıma alındı ve 04 Mayıs 2012 tarihinde öldü.

Prof.Dr. Ömer Özkan Özlenen Özkan ile evlidir. Zeynep Lara ve Lidya Naz adında 2 kızı vardır.

Ödülleri :

2002 – PSEF (Plastic Surgery Educational Foundation) Scientific Essay Contest Junior Basic Science Ödülü,

2005 – EURAPS Young Plastic Surgeons Scholarship bursu

2007 – Akdeniz Üniversitesi Teşvik ödülünü aldı.

2012 – Türk Sağlık Sen tarafından 'yılın hekimi' ödülü verildi.

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