Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir!

Bugün, 3. yıldönümünde 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 2016 yılında 15 Temmuz gecesi FETÖ tarafından bir darbe girişimi yapılmaya çalışıldı. Halkın kahramanca direnişi ile bastırılan bu olayda şüphesiz Ömer Halisdemir'in ayrı bir yeri vardır. Kahraman askerimiz, Ankara'da Özel Kuvvetlere yapılan saldırı sırasında aldığı emirle darbeci Semih Terzi'yi öldürdü. Bu olay ise oradaki rüzgarı tersine çevirdi. Bugün 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'i dualarla anıyoruz. Peki Ömer Halisdemir kimdir?Kaç yaşındaydı ve nereliydi? Ömer Halisdemir'in merak edilen hayatı haberimizde.

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halisdemir, 4 Mart 1974'de Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde doğdu. Çocukluğu bu beldede geçen Halisdemir, okulun tatil olduğu zamanlarda çobanlık yaptı.

Şehit Ömer Halisdemir, 1999 yılında Piyade Astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetlerine katıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığında Silopi, Şırnak ve Kuzey Irak'ta görev yaptı. Türkiye ve Pakistan'ın 2013 yılında ortaklaşa düzenledikleri, "Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Atatürk-2013" tatbikatına katıldı.

Babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in aktardığı bilgiye göre, 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan'da görev yapmıştı.

Hatice Halisdemir ile evli olan Şehit Halisdemir'in Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu vardı.

DARBENİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN KAHRAMAN

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz Cuma günü Özel Kuvvetlerde nöbetçi astsubay olarak bulunmaktadır. Darbeci Semih Terzi ve adamları, iki helikopterle Özel Kuvvetlere indiği haberi gelince Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile arasında şöyle bir konuşma geçer;

'20 yıllık birlikteliğimize dayanarak sana tarihi bir görev veriyorum, Semih Terzi darbeci bir haindir, vatan ve millet adına Semih Terzi'yi öldür. Bunun sonunda şehadet var. Hakkını helal et.'

Buna Halisdemir şöyle cevap verir: 'Hakkım helal olsun. Emredersiniz. Başüstüne.'

Özel Kuvvetlerde bulunan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş şehit Ömer Halisdemir, önce Semih Terzi'yi karşılayanların arasında karışıyor. Sonra onların arasında sıyrılarak saat 02.16'da Semih Terzi'ye 3 el ateş ederek onu öldürmeyi başarıyor. Sonrasında ise karargahın sağ tarafında yer alan ağaçlık alana koşmaya başlıyor. Fakat Terzi ile birlikte gelenler tarafından kurşun yağmuruna tutuluyor. Ömer Halisdemir, bu olayda vücuduna 30 kurşun isabet ediyor ve şehit oluyor.

ÖMER HALİSDEMİR ANISINA

Kahramanımızın şehit olduğu nokta özel bir nokta ile koruma altına alındı.

20 Ağustos 2016 yılında memleketi Niğde'de bulunan Devlet Üniversitesine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ismi verilmiştir. Ayrıca Niğde'de adına bir hatıra ormanı oluşturuldu.

Dursun Ali Erzincanlı şehit Ömer Halisdemir için "30 Kuş" adlı bir şiir yazdı. Aynı isme sahip bir kısa film de yapıldı.

Mersin'in Toroslar İlçe Belediyesi Ömer Halisdemir'in anısına 4.60 metre yüksekliğinde olan heykelini dikmiştir. Heykel Şehitler Parkı'nda yer almaktadır.