Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor

Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

FETÖ'nün15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı başında yoğunluk yaşanıyor.

FETÖ'nün15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı başında yoğunluk yaşanıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde, Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, şehit Halisdemir'in mezarı başında Kur-an'ı Kerim okuyup, dua ediyor.

ÖMER HALİS AĞABEYİNİ ZİYARET ETTİ

Konya'dan gelen Taner Güler, 4 yaşındaki oğlu Ömer Halis ile Ömer Halisdemir'in mezarı başında dua etti. Güler, "15 Temmuz nedeniyle Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ettik, dua ettik. Oğlumuzu getirdik, isim babası olduğu için. Çok yoğun bir duygu yaşıyoruz. Kelimelerle anlatılmaz. Aslında bugün çok hoş bir gün değil ama nasipte varmış, yaşanacakmış yaşadık. Darbe girişiminden 1 yıl sonra doğdu. Cinsiyeti belli değilken 30 kuş şiirini dinlerken 'oğlum olursa ismini koyarım' diye içimden geçti. Eşim 'oğlun olacak' dedi. Biz de ismini Ömer Halis koyduk" ifadelerini kullandı.

(Yasin Esen/İHA)

Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor
Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor
Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Petek Dinçöz Kadir Doğulu Serra Arıtürk Sertab Erener
Spor Balotelli Mehmet Topal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 11:27:38. #1.15#

title