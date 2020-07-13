Ömer Halisdemir Bisiklet turuna katılanlar Afyonkarahisar'da- Bisikletçiler Ömer Halis Demir'in... - Ömer Halisdemir Bisiklet turuna katılanlar Afyonkarahisar'da Bisikletçiler Ömer Halis Demir'in kabrine pedal çeviriyor FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde mücadele ederken şehit düşen ve yaralanan gazileri anmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ömer...

- Ömer Halisdemir Bisiklet turuna katılanlar Afyonkarahisar'da

Bisikletçiler Ömer Halis Demir'in kabrine pedal çeviriyor

AFYONKARAHİSAR - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde mücadele ederken şehit düşen ve yaralanan gazileri anmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ömer Halisdemir Bisiklet Turu ekibi Afyonkarahisar'a ulaştı.

İstanbul Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı'ndan start alan ekip Afyonkarahisar'da Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek İl Jandarma Komutanı. Jandarma Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Feyzullah Dereci ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner tarafından karşılandı. Profesyonel 25 bisikletçinin katıldığı tur, 15 Temmuz'un yıl dönümünde, şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde sona erecek. Bisikletçiler tur sırasında, güzergahtaki Bursa, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray'dan aldıkları toprağı da Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Köyü'ndeki kabrine bırakacak.

"Şehit Ömer Halisdemir gerçek kahramandır"

Bu güzel etkinlikle birlikte 15 Temmuz hain darbe girişiminin gelecek tüm nesillere anlatıldığına dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ülkenin bekası için hayatını feda eden Şehit Ömer Halisdemir'in anısına düzenlenen bisiklet turu etkinliğinden dolayı Arnavutköy Belediyesine ve sporculara teşekkür etti. Tura katılan sporculara kazasız belasız yolculuklar dileyen Başkan Zeybek, "Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve değişik kademelerdeki yöneticilerimiz olmak üzere, halkımız ve güvenlik güçlerimiz içerisinde gerek askerde gerekse de polisin içerisinde buna ciddi şekilde müdahale eden kişilerin sayesinde çok şükür ülkemiz darbe girişimini atlattı. Bu kalkışmada şehit Ömer Halisdemir kardeşimiz, milletimizin kahramanı oldu, çünkü o canı pahasına, ölümünü bile bile bir operasyon yaptı. Onun operasyonuyla da çok şükür milletimiz bağımsız ve hür bir ülke içerisinde yaşama imkanına kavuştu. Bu hain kalkışmada 251 kardeşimiz şehit oldu. Binlerce kardeşimiz o gün gazi oldu. Allah, onların hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun" dedi.

"Kuruluşun ve kurtuluşun şehrine hoş geldiniz"

Bisiklet turuna katılan ekibi Afyonkarahisar'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise "Büyük kahraman Şehit Ömer Halis Demir adına Arnavutköy Belediyemiz tarafından düzenlenen bisiklet turunda arkadaşlarımız kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Afyonkarahisar'da. Kendilerine hoş geldiniz diliyorum. Buradan Konya'ya, Konya'dan Niğde'ye ve Niğde'de büyük kahramanımızın mezarını ziyaret edecekler. Oradan şehidimizin ailesini ziyaret edecekler. Kendilerinden Şehit Ömer Halis Demir'in ailesine Afyonkarahisar'daki bütün hemşehrilerimin selamlarını götürmelerini istiyorum. Şehidimizin ailesinin ellerinden öptüğümüzü Onları böyle bir evlat, böyle bir kahraman yetiştirdikleri için şükranlarımızı iletmelerini istiyorum. Böyle güzel bir projede yer aldıkları hem Arnavutköy Belediyemize, hem de tura katılan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bisikletçiler daha sonra kortej eşliğinde Konya'ya hareket etti.

Kaynak: İHA