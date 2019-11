Ömer Günel'den hayvan severlere teşekkür plaketi

06.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:46

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nda sokak hayvanları ile ilgili faaliyet yürüten Animal Resque ve Sunny Days For Animals adlı derneklere plaket verdi.



Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi tarafından hizmete sokulan Haybulans'ın müdahalede bulunduğu ve durumu ağır olan sokak hayvanlarının tedavisine destek sunan dernek temsilcilerine teşekkür etti.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kasım ayı olağan meclis toplantısı öncesinde, sokak hayvanları yararına çalışan Animal Resque ve Sunny Days For Animals adlı derneklerin temsilcilerini ağırladı. Sokak hayvanları ile ilgili yürüttükleri faaliyetler nedeniyle her iki derneğe de teşekkür eden Başkan Ömer Günel, dernek temsilcilerine plaket verdi.



Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi tarafından sokak hayvanları ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar sırasında kendilerine destek olan derneklerin çok önemli bir sorumluluk üstlendiklerine dikkat çekerek şöyle dedi: "Bu iki derneğimiz, sokak hayvanları için Haybulans ismiyle yaşama geçirdiğimiz ambulansımızla müdahalede bulunduğumuz, ancak özellikle kırık vakalarında dışarıdan bir veteriner hekim tarafından ameliyat edilmesi gereken durumlarda bizleri ve can dostlarımızı yalnız bırakmayarak destek sunmuşlardır. Bildiğiniz gibi biz göreve gelirken "Kuşadası'nda yaşayan bütün canlılardan sorumluyuz" demiştik. Bunun gereği olarak da ilk iş olarak sahil şeridinde bulunan ve Kuşadası'na hiç yakışmayan faytonları kaldırdık. Ardından sokakta yaşayan can dostlarımız için Haybulans projesini yaşama geçirdik. Son olarak da "Can Dostlar" adıyla bir defin alanı açtık. Tüm bu çalışmalarımız sırasında bizlerin yanında olan, gerek fikir ve önerileri ile bizleri yönlendiren, gerekse de sundukları maddi-manevi destek ile çok değerli bir katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına, Animal Resque ve Sunny Days for Animals nezdinde bir kez daha teşekkür etmek ve kendilerine bir plaket takdim etmek istiyorum." - AYDIN

