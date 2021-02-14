Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hayatı ve biyografisi!

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ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR?

Ömer Faruk 2 Kasım 1965 tarihinde Isparta'nın Karaağaç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. Bursa İmam Hatip lisesini bitirdikten sonra 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip Iğdır Tecirli Sağlık Ocağı, Bursa Orhaneli Devlet Hastanesi'nde çalıştı. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu doğum tarihi : 2 Kasım 1965

Ömer Faruk Gergerlioğlu kaç yaşında : 55 yaşında

Ömer Faruk Gergerlioğlu mesleği ne : Yazar, Gazeteci, Siyasetçi

Ömer Faruk Gergerlioğlu nereli : Isparta

1995 yılında TUS sınavını kazanarak uzmanlık eğitimine başladı. 2000 yılında Süreyyapaşa Göğüs hastanesindeki görevini bitirerek Göğüs hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı oldu. 2000 yılından sonra İzmit Seka Devlet Hastanesinde Uzman Dr. olarak çalışmaya başladı.

2003 yılında MAZLUMDER Kocaeli Şube Başkanlığını üstlendi. Derneğin yerel bir şubesi olarak yaşam hakkı, düşünce özgürlüğü, kadın hakları , işçi hakları ile ilgili birçok imza kampanyası ve bilimsel raporlama çalışması yaparak Meclis'teki ilgili komisyonlara iletti. "Başörtüsüne Özgürlük" temalı haftalık basın açıklamalarının başlatıcısı ve yıllarca devam ettireni oldu. Evli, biri kız ikisi erkek üç çocuğu var.

2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi.