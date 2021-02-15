Ömer Döngeloğlu kimdir? Neden öldü? Mesleği nedir? Hayatı ve eserleri nelerdir?

Kanal 7 kanalında sunucusu olduğu dini programlarla tanınan Ömer Döngeloğlu kimdir? Neden öldü? Mesleği nedir? Hayatı ve eserleri nelerdir? Ömer Döngeloğlu kaç yaşındaydı?

Kanal 7 kanalında sunucusu olduğu dini programlarla tanınan Ömer Döngeloğlu kimdir? Neden öldü? Mesleği nedir? Hayatı ve eserleri nelerdir? Ömer Döngeloğlu kaç yaşındaydı? İşte detaylar haberimizde…

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Ömer Döngeloğlu (1968; Zile, Tokat - 3 Mayıs 2020, İstanbul), Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu. Kanal 7 kanalında sunucusu olduğu dini programlarla tanınmaktadır. Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da ölmüştür.

HAYATI

İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulunda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu

VEFATI

Yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Devlet Hastanesinde 3 Mayıs 2020 tarihinde ölmüştür.

Ömer Döngeloğlu'nun naaşı Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

ESERLERİ

• Peygamberin İzinde

• Allah'a Adanmış Hayatlar

• Yeryüzünün Yıldızları

• Sözün Miracı; DUA

• Allah Resulünü Görenler

• Peygamberimizin Dostları

• Mus'ab bin Umeyr