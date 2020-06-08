Ömer Çelik'ten "Herkese 5 bin lira yardım gönderdik" iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
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Ömer Çelik'ten "Herkese 5 bin lira yardım gönderdik" iddialarına yanıt: Montaj yapıldı

Sosyal medyada kendisinin ağzından verilen "Herkese 5 bin TL yardım gönderdik" iddialarına yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hazırlanan caps tamamen montajdır. Muhalefet milletvekillerinin işlerini nasıl yapmadığına örnektir" dedi.

08.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:33

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada kendisinin ağzından verilen "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkese 5 bin lira yardım gönderdik" iddialarına yanıt veren Çelik, "Sosyal medya hakikaten gerçek dünya olsaydı tarihin sonu tezi haklı olurdu. Yalan haberlerin denetim göreviyle görevlendirilmiş milletvekilleri tarafından yapılması şaşırtıcı oluyor. Yaklaşık 5,5 milyon aileye 1000 TL'lik maddi destek yapıldığını söylemiştik. Diğer destekler de söz konusu. Birileri çıkıp 'Ömer Çelik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkese 5 bin lira yardım gönderdik' diye montaj yapıldı. Muhalefet nihayetinde iktidarı izler, denetler. Fakat milletvekillerinin işlerini nasıl yapmadığını, gayri ciddi gören örnektir. Bir tane caps görüp arkasına takılıyor" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten 'Herkese 5 bin lira yardım gönderdik' iddialarına yanıt: Montajdır

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

"15,5 MİLYON EV ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ, BU BİR REKORDUR"

Normalleşme sürecinde hangi tedbirler alınacağına, kazanımlarımızı nasıl koruyacağımıza dair Sağlık Bakanımızın geniş kapsamlı bir sunumu oldu. İçişleri Bakanımızın kapsamlı sunumu oldu. 144 bin civarında Vefa Sosyal Grubu'nun son derece kayda değer çalışmalarının nasıl koordine edildiğini ayrıntılı bir şekilde bizimle paylaştılar.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'yla gurur duyuyoruz. Hiçbir zaman onların emeklerinin karşılığını veremeyiz. Bunun yine bakın bir Avrupa ülkesinde yaşlıların evlerinde vefat ettikten 1-2 hafta sonra bulunduğuna dair haberler vardı. Terk edilmiş bakımevlerinde hayatlarına kaybeden yaşlıların haberi var. Biz büyüklerimizden bahsederken 'Allah başımızdan eksik etmesin' deriz.

15,5 milyon ev ziyareti gerçekleşmiştir. Bu rekordur. Ziyaretleriyle, yardımlar götürmeleriyle, maaşların dağıtımıyla ilgilenmiştir.

SALGINLA İLGİLİ 11 BİN PROVOKATİF BİLGİ PAYLAŞAN HESAP TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığımız Türkiye'de Kovid'le ilgili yalan haberlere ulaşmıştır. 11 bin provokatif bilgi paylaşan hesap görülmüştür. Bunların çoğu FETÖ kaynaklı olduğu görülmüştür. FETÖ'nün milletin zor zamanında aynı ihanet duygusuyla hareket ettiği görülmüştür.

İçişleri Bakanlığımız uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık konusundaki çalışmaların netice aldığını gösteriyor. Vefa Sosyal Destek Grupları'nın sahayı tutması pek çok sosyal komplikasyonları önlemiştir. Bunu tarihe geçen çalışmalar da yapacağız. Bazı film ve belgesel çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu dünya için de bir örnektir. En hassas olduğumuz konulardan bir tanesi kadına şiddet konusunun takip edilmesidir. Bugün de son derece üzüntü duyduğumuz haberler çıkabiliyor. Son derece vahşi hususlar meydana geliyor. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu konuda parti olarak çok hassasız. 1005'e yakın merkez İçişleri Bakanlığımız tarafından kurulmuştur. 1000'in üstünde mekanizma ile bu şikayetler alınıp, müdahaleler yapılmaktadır.

Bu konuda tereddütsüz çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiçbir insana şiddet kabul edilemez ama kadın şiddet asla kabul edilemez. Bu dönemde organize suç örgütleriyle ilgili bazı açıklamalar oldu. 110'a yakın suç örgütü tamamen kontrol altına alınıp, bertaraf edilmiştir, adli süreçler başlatılmıştır. İçişleri Bakanlığımız bu tabloda büyük performans göstermiştir.

"HER VATANDAŞA 5 BİN TL YARDIM GÖNDERİLDİ" İDDİALARINA YANIT

Türkiye terörle mücadelede kayda değer bir başarı ortaya koymuştur. Demokrasimizi, hukuk düzenimizi, cumhuriyetimizi, insan hak ve hürriyetleri düzenimizi korumak için terörle mücadele en başta olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir.

Sosyal medya hakikaten gerçek dünya olsaydı tarihin sonu tezi haklı olurdu. Yalan haberlerin denetim göreviyle görevlendirilmiş milletvekilleri tarafından yapılması şaşırtıcı oluyor. Yaklaşık 5,5 milyon aileye 1000 TL'lik maddi destek yapıldığını söylemiştik. Diğer destekler de söz konusu. Birileri çıkıp 'Ömer Çelik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkese 5 bin lira yardım gönderdik' diye montaj yapıldı. Muhalefet nihayetinde iktidarı izler, denetler. Fakat milletvekillerinin işlerini nasıl yapmadığını, gayri ciddi gören örnektir. Bir tane caps görüp arkasına takılıyor. Tabii bu konforlu bir alan. Bunların gerçek dünyada yaşamadığını, sanal dünyada yaşadığını görmüş oluyor."

Ömer Çelik'ten 'Herkese 5 bin lira yardım gönderdik' iddialarına yanıt: Montaj yapıldı

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