"Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah" sergisi
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"Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah" sergisi

'Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah' sergisi
Bültenler - Haberler | Kültür Sanat

Osmanlı Hat Ekolünün Ustası Şeyh Hamdullah'ın eserleri Uluslararası erişime açıldı.

Sakıp Sabancı Müzesi'nin (SSM), Fatih Sultan Mehmed ve Sultan II. Bayezid dönemlerinin büyük hattatı Şeyh Hamdullah'ı, çağdaşlarıyla ile birlikte andığı "Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah" sergisi,kültür sanat dünyasının en önemli dijital platformlarından Google Arts & Culture'a taşındı.

10 Aralık 2020'den bu yana Atlı Köşk'te ziyaretçileriyle buluşan sergi, Google Arts&Culture'da yer alan Türkçe ve İngilizce çevrimiçi seçenekleriyle Osmanlı Hat Ekolünün Ustası Şeyh Hamdullah'ın eserlerine uluslararası erişim sağlıyor.

Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu'nda Şeyh Hamdullah ve çağdaşlarının, Şeyh yolundan giden hattatların ve 16. yüzyılın usta müzehhiplerinin elinden çıkmış nadir eserleri koruyan SSM'in,konunun uzmanları Prof. Dr. Zeren Tanındı veProf. Dr. Muhittin Serin'in değerli katkılarıyla hayata geçirdiği "Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah" sergisi, 15. yüzyılın ikinci yarısı ve 16. yüzyılın ilk yarısında üretilmiş nadir el yazması kitaplar, Kuran-ı Kerim nüshaları, kıtalar ve albümlerden oluşuyor.

SSM koleksiyonunun yanı sıra, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonu'ndan derlenen eserlerin de yer aldığı sergide; Topkapı Sarayı Müzesi, Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'ndeki sanatçıya ait eserler, dijital bir yerleştirme ile sanatseverlerle buluşuyor.

Ölümünün 500. Yılında Şeyh Hamdullah Sergisi, 30 Mayıs 2021 tarihine kadar pazartesiden cumaya 10.00 – 16.00 saatleri arasında SSM Atlı Köşk'te ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Bültenler

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