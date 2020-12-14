Ölümün Kuzeni şarkı sözleri nedir? Ceg 'Ölümün Kuzeni' şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!

Birçok sanatçı yeni şarkılarını çıkarmaya devam ediyor. Yeni çıkan şarkılardan birisi de Ceg - Ölümün Kuzeni şarkısıdır. Peki Ölümün Kuzeni şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Ceg - Ölümün Kuzeni şarkısı Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede binlerce izlenme alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Ölümün Kuzeni şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

'ÖLÜMÜN KUZENİ' ŞARKI SÖZLERİ

[Kısım 1]

Unutmadım bana şüpheyle baktığını bütün o çavaların

Yumruklarımı sıktım ve gece gündüz demeden çabaladım

Öyle bi' takıntım oldu ki başarı, hayatımı bile yaşamadım

Değildim uyumlu, cana yakın yarattım can alan canavarı

Eskiden bütün dünyaya karşıydım,?yazardım

Öfkeliydim?daha?da sarpa yanlışlıkla?sardım

Çatal dilli bir?canlıya aşıktım, haz aldım lakin

Şimdi zehre bağışıklık kazandım

Basit bi' refleks (yok)

Basit bi' tepki (yok)

Kalbimin amına koydu onlar, asimile etti

Eskiden görüşüm netti (net)

Rüyamın teması netti (net)

Şimdi her şey bulanık, karmakarışık ve asimetrik

Artık bi' yüreğim yok (yok)

Kimseye güvenim yok (yok)

Herkesle gülemiyo'm (hah)

Öyle bi' hünerim yok (yok)

Ayıktım dönen bu dümeni (dümeni)

Ve size ayrılan sürenin… (sürenin)

Sonuna geldik artık sadece günümü gün ediyo'm

[Köprü]

Yaşa en güzeli moruk (yaşa en güzeli)

Hızlı yaşam, bunu seviyorum (hızlı yaşa moruk)

Yok uyku düzenim moruk (yok uyku düzenim)

Uyku ölümün kuzeni moruk

Uyku ölümün kuzeni moruk

Primis Player Placeholder

(Beyaz, beyaz, beyaz, beyaz, beyaz, beyaz, beyaz)

[Kısım 2]

Beyaz yalanlara kandım, gazlar bu seni moruk

Bankada yığınla sakal, hesabım musevi moruk

Kanımda bu zehir moruk (kanımda bu zehir)

Uyku ölümün kuzeni moruk

Ölümün kuzeni, uyku ölümün kuzeni moruk

(Çalış, çalış, çalış)

Uyku ölümün kuzeni moruk

Yok uyku düzenim moruk (yok uyku düzenim)

Uyku ölümün kuzeni moruk

ÖLÜMÜN KUZENİ ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?

10 Aralık 2020 tarihinde Youtube'a yüklenen Ölümün Kuzeni şarkısı 1 milyon izlenmeye ulaştı. Kısa sürede beğeni alan şarkı sözleriyle de beğenildi. Şarkı hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Prod. by Deviasend

Mix : Can Paşa

Mastering : Gökhan Güler

Yönetmen: Ömer Çelik

Ynt. Asst: Mertcan Sasa

Vfx: Samet Karaboğa

Kurgu, Color: Ömer Çelik

Işık: Şeyma Arangül

Set Amiri: Ayşe Irmak Şen

Makyaj: Yağmur Battaloğlu

Koordinatör: Ferhat Cengiz

Koordinatör: Kerem Gültekin