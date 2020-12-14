Ölümün Kuzeni şarkı sözleri nedir? Ceg 'Ölümün Kuzeni' şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler!
Birçok sanatçı yeni şarkılarını çıkarmaya devam ediyor. Yeni çıkan şarkılardan birisi de Ceg - Ölümün Kuzeni şarkısıdır. Peki Ölümün Kuzeni şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Ceg - Ölümün Kuzeni şarkısı Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede binlerce izlenme alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Ölümün Kuzeni şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
'ÖLÜMÜN KUZENİ' ŞARKI SÖZLERİ
[Kısım 1]
Unutmadım bana şüpheyle baktığını bütün o çavaların
Yumruklarımı sıktım ve gece gündüz demeden çabaladım
Öyle bi' takıntım oldu ki başarı, hayatımı bile yaşamadım
Değildim uyumlu, cana yakın yarattım can alan canavarı
Eskiden bütün dünyaya karşıydım,?yazardım
Öfkeliydim?daha?da sarpa yanlışlıkla?sardım
Çatal dilli bir?canlıya aşıktım, haz aldım lakin
Şimdi zehre bağışıklık kazandım
Basit bi' refleks (yok)
Basit bi' tepki (yok)
Kalbimin amına koydu onlar, asimile etti
Eskiden görüşüm netti (net)
Rüyamın teması netti (net)
Şimdi her şey bulanık, karmakarışık ve asimetrik
Artık bi' yüreğim yok (yok)
Kimseye güvenim yok (yok)
Herkesle gülemiyo'm (hah)
Öyle bi' hünerim yok (yok)
Ayıktım dönen bu dümeni (dümeni)
Ve size ayrılan sürenin… (sürenin)
Sonuna geldik artık sadece günümü gün ediyo'm
[Köprü]
Yaşa en güzeli moruk (yaşa en güzeli)
Hızlı yaşam, bunu seviyorum (hızlı yaşa moruk)
Yok uyku düzenim moruk (yok uyku düzenim)
Uyku ölümün kuzeni moruk
Uyku ölümün kuzeni moruk
Primis Player Placeholder
(Beyaz, beyaz, beyaz, beyaz, beyaz, beyaz, beyaz)
[Kısım 2]
Beyaz yalanlara kandım, gazlar bu seni moruk
Bankada yığınla sakal, hesabım musevi moruk
Kanımda bu zehir moruk (kanımda bu zehir)
Uyku ölümün kuzeni moruk
Ölümün kuzeni, uyku ölümün kuzeni moruk
(Çalış, çalış, çalış)
Uyku ölümün kuzeni moruk
Yok uyku düzenim moruk (yok uyku düzenim)
Uyku ölümün kuzeni moruk
ÖLÜMÜN KUZENİ ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?
10 Aralık 2020 tarihinde Youtube'a yüklenen Ölümün Kuzeni şarkısı 1 milyon izlenmeye ulaştı. Kısa sürede beğeni alan şarkı sözleriyle de beğenildi. Şarkı hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Prod. by Deviasend
Mix : Can Paşa
Mastering : Gökhan Güler
Yönetmen: Ömer Çelik
Ynt. Asst: Mertcan Sasa
Vfx: Samet Karaboğa
Kurgu, Color: Ömer Çelik
Işık: Şeyma Arangül
Set Amiri: Ayşe Irmak Şen
Makyaj: Yağmur Battaloğlu
Koordinatör: Ferhat Cengiz
Koordinatör: Kerem Gültekin