Olumsuz hava şartları TAG Otoyolu'nda ulaşıma engel oluyor

TARSUS, MERSİN (AA) - Önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan ve dün akşam saatlerinde kontrollü şekilde ulaşımın sağlanmaya başlandığı TAG Otoyolu'nda, gece yarısı etkili olan soğuk hava yer yer don olayına yol açtı.

NURDAĞI YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI

Bölgedeki tırların kayarak karıştığı trafik kazaları nedeniyle, otoyolun Gaziantep-Nurdağı yönü ulaşıma kapandı. Osmaniye'den Gaziantep'e geliş yönünde ise ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.

"VATANDAŞLARIMIZIN DUYARLI OLMASINI BEKLİYORUZ"

Dün akşam çalışmaların büyük oranda tamamlandığı belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, "TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız. Tipi nedeniyle otoyol boyunca da tedbirler sürüyor. Devletin tüm organlarıyla yoldaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Yola çıkma noktasında vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarını sürdürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.