Ölümlü Trafik Kazasına 2 Tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde dün 26 yaşındaki İlker İlhan'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazası ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Kaza, dün Omurtak Caddesindeki Lale Sokak üzerinde meydana geldi. Sokağa dönüş yapan Erkan Bek yönetimindeki 59 T 5350 plakalı taksi, karşı yönden gelen Alper Şen'in kullandığı 59 RF 245 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosikletin arkasında oturan İlker İlhan hayatını kaybetti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Erkan Bek ve motosiklet sürücüsü Alper Şen, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık ifadelerinin ardından sürücüler Bek ve Şen sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



Hayatını kaybeden İlker İlhan'ın cenazesi, dün yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.



- Tekirdağ