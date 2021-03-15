Ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücünün ifadesi herkesi şoke etti: Yayalar bana çarpmış olabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücünün ifadesi herkesi şoke etti: Yayalar bana çarpmış olabilir

15.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:25

Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarparak bir yayanın ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü yakalandı. Sürücünün emniyette verdiği ifade ise herkesi şaşkına çevirdi. Yayaların kendisine çarpmış olabileceğini aktaran sürücü, eve gidince aracında hasar gördüğünü ve daha sonra olay yerine döndüğünü belirtti.

Kaza, Buharaevler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alışveriş yaptıktan sonra evlerine döndükleri öğrenilen Ayşe T., oğlu Engin T. ve kardeşi Mustafa A.'ya yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri anne Ayşe T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar Engin T. ile Mustafa A. ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

EKİPLER KAMERALARI İNCELEDİ

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polisler çalışma başlattı. Emniyet güçleri başta kazanın meydana geldiği cadde ve bölgedeki çok sayıda ev ve işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda ekipler, araç plakasını aracın marka modelinden yola çıkarak çok sayıda plakaları taramak suretiyle belirledi.

Ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücünün ifadesi herkesi şoke etti: Yayalar bana çarpmış olabilir

GÖZALTINA ALINARAK EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polisler yaptıkları aramalar neticesinde sürücü Halil K.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen sürücü Halil K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücünün adliyeye geldiğinde koltuk değneği kullanması dikkat çekti.

Ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücünün ifadesi herkesi şoke etti: Yayalar bana çarpmış olabilir

YAYALARIN KENDİSİNE ÇARPMIŞ OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Halil K.'nın emniyetteki ifadesinde yayaların kendisine çarpmış olabileceğini ifade ettiği, eve geldiğinde aracında hasar olduğunu gördükten sonra tekrar olay yerine gittiğini söylediği öğrenildi.

Ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücünün ifadesi herkesi şoke etti: Yayalar bana çarpmış olabilir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
MRT BZDĞL: üzüntü belirtisi bile yok yaratıkta cinayetle yargılanmalı.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Ersun Yanal Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücünün ifadesi herkesi şoke etti: Yayalar bana çarpmış olabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:24:08. #1.16#
title