Ölümden dönen ünlü şarkıcı kurban kesti
Şarkıcı Nadide Sultan'ın oğluyla eve giderken kullandığı araç birden alev aldı. Yangını söndüren şarkıcı, hemen kurban kestirdi. İşte detaylar...
Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Nadide Sultan'ın, cumartesi akşamı oğlu Kaan'la eve giderken, bir anda kullandığı aracın arka koltuğu yanmaya başladı. Çocuğunun uyuduğu sırada alevleri görüp panikleyen şarkıcı, önce kısa süreli bir şok yaşadı. Elektrik kaynaklı çıkan yangına söndürme tüpüyle müdahale eden Sultan, çok korktuğunu belirtti. Olayı büyümeden önleyen ve oğluyla ölümden dönen şarkıcı, bir gün sonra ise kurban kestirdi.
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