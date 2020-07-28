Adıyaman'da kardeşleri tarafından dolandırılan kadın, valilik binasında intihar etmek istedi
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Adıyaman'da kardeşleri tarafından dolandırılan kadın, valilik binasında intihar etmek istedi

Kardeşleri tarafından dolandırıldığını ve kardeşlerine 800 bin TL kaptırdığını iddia eden 80 yaşlarındaki Beyhan G., Adıyaman Valiliği bahçesinde intihar etmek istedi. Polis ekiplerinin çabaları ile ikna edilen kadın elindeki bıçağı bırakarak polise teslim oldu.

Adıyaman'da kardeşleri tarafından dolandırılan kadın, valilik binasında intihar etmek istedi
28.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:00

Adıyaman'da trajik bir olay yaşandı. Kardeşleri tarafından dolandırıldığını ve kardeşlerine 800 bin TL kaptırdığını iddia eden 80 yaşlarındaki Beyhan G., üzerinde taşıdığı 15-20 santim uzunluğundaki bıçakla Adıyaman Valiliği bahçesine girdi. Valilik bahçesinde bıçağı çıkaran kadın, bıçağı göğsüne dayayarak kendisini öldüreceğini söyledi. Durumu fark eden valilikte görevli polisler, kadının yanına giderek ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin çabaları ile ikna edilen kadın elindeki bıçağı bırakarak polise teslim oldu.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞINI SÖYLEDİ

Ölüm tehditleri aldığını ve kardeşleri tarafından dolandırıldığını iddia eden kadın, polisler tarafından valilik binasına alınarak sakinleştirilemeye çalışıldı. Polis ekipleri daha sonra her ihtimale karşı olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. Valilik binasında sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan kadın, hastaneye götürülmeyi kabul etmedi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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