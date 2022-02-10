Ölüm sonrasını araştıran bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor

İnsanın ölümünden sonra neler olduğu en çok merak edilen konulardan biri. Bilim insanları da bu soruya cevap vermek için araştırmalar gerçekleştiriyor. Ölümden sonrasına ilişkin yaptığı araştırmalarla tanınan fizik profesörü Dr. Sean Carroll'un son gerçekleştirdiği araştırma ise tartışmalara neden oldu.

"ÖLÜMDEN SONRA YAŞAM OLMASI İMKANSIZ"

Ölümden sonra yaşamın imkansız olma nedenleriyle ilgili konuşan Carroll, "Çünkü bu durumun gerçekleşmesi için fiziksel bedenle bilincin tamamen ayrı olması gerekir. Ancak insanın fiziksel yapısıyla bilinç yapısı birbirine bağlıdır ve bilinç, fizikle var olmaya devam eder" dedi.

"BUNUN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN BİR YOL YOK"

Ruhun ölümden kurtulma imkanı olmadığını söyleyen Carroll, "Bedenlerimiz öldükten sonra ruhumuzun hayata devam etmesi fiziksel olarak açıklanamıyor. Günlük yaşamdaki fiziksel yasalar tamamen anlaşılmıştır ve ölümden sonrası için bir yol yoktur" ifadelerini kullandı. Carroll'a göre ruh, insanın ölümünden bir süre sonra yok oluyor.