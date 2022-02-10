Ölüm sonrasını araştıran bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor - Haberler
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Ölüm sonrasını araştıran bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Ölüm sonrasını araştıran bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor

Ölümden sonrası hakkında araştırmalarda bulunan fizik profesörü Dr. Sean Carroll'un açıklamaları tartışma yarattı. İnsanın ölümünün ardından bilincin bir süre devam ettiğini belirten Carroll, daha sonra fizikle bilinç arasındaki bağın koptuğunu ve bu nedenle ölümden sonra yaşam olmayacağını savundu. Carroll'un bu açıklamaları dini değerlere ve inançlara saygısızlık olarak nitelendirildi.

İnsanın ölümünden sonra neler olduğu en çok merak edilen konulardan biri. Bilim insanları da bu soruya cevap vermek için araştırmalar gerçekleştiriyor. Ölümden sonrasına ilişkin yaptığı araştırmalarla tanınan fizik profesörü Dr. Sean Carroll'un son gerçekleştirdiği araştırma ise tartışmalara neden oldu.

"ÖLÜMDEN SONRA YAŞAM OLMASI İMKANSIZ"

Ölümden sonra yaşamın imkansız olma nedenleriyle ilgili konuşan Carroll, "Çünkü bu durumun gerçekleşmesi için fiziksel bedenle bilincin tamamen ayrı olması gerekir. Ancak insanın fiziksel yapısıyla bilinç yapısı birbirine bağlıdır ve bilinç, fizikle var olmaya devam eder" dedi.

"BUNUN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN BİR YOL YOK"

Ruhun ölümden kurtulma imkanı olmadığını söyleyen Carroll, "Bedenlerimiz öldükten sonra ruhumuzun hayata devam etmesi fiziksel olarak açıklanamıyor. Günlük yaşamdaki fiziksel yasalar tamamen anlaşılmıştır ve ölümden sonrası için bir yol yoktur" ifadelerini kullandı. Carroll'a göre ruh, insanın ölümünden bir süre sonra yok oluyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Bilim İnsanı, Yaşam, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Yes john:

Al sana bi cahil daha

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UğuR DURAN:

Darwin içinde çok şey söylendi zamanında... Ne gerek var. Siz herkes gibi düşünmek zorunda olmadığınız gibi, herkes te sizin gibi düşünme mecburiyetinde değil. Tepki gösterilecek o kadar şey varken buna gerek yok.!

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